İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları için tarih belli oldu. Bu dönem de online olarak gerçekleştirilecek AUZEF ara sınavları ne zaman?

AUZEF vize sınavları ne zaman başlayacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan – 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF vize sınav günleri

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

Tarih Sınavların Başlama Saati Sınavların Bitiş Saati

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59