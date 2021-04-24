AUZEF vize sınavları giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF sınav giriş ekranı ile ilgili detaylar gündemde merak diliyor. AUZEF bahar yarıyılı ara sınavları online bir şekilde gerçekleştirilecek. AUZEF vize sınavları 24 Nisan tarihinde başladı. Öğrenciler online sınav ile ilgili detayları araştırılıyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava 12 gün boyunca 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş gerçekleştirilebilecek. AUZEF online sınavına esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinde katılım sağlanabilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak. Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

Sınav süresince Covid-19'a yakalananlar ise sınavları ilerleyen bir süreçte yapabilecek. İşte, o duyuru ve AUZEF online sınav sürecine dair detaylı bilgiler;

"24 Nisan-05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF vize sınav tarih ve saatleri

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59

Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.​