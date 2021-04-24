  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'dan çok net mesaj: İzin veremeyiz

"İt ürür kervan yürür" dedirten karar! Biden'dan skandal 'soykırım' açıklaması!

ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık

Cihat Yaycı'dan ABD'ye tepki: ABD, 'Constantinople' diyor, burası İstanbul'dur! Biden yönetimi aklına başına almalı

Bill Gates'ten ilginç çıkış! 'Dünyayı kurtarma planı'nı açıkladı

HDP'li Garo Paylan'dan TBMM'ye skandal 'Ermeni soykırımı' teklifi!

Murat Bardakçı'dan Joe Biden çıkışı: Bilmemnemize kadar yolu var

Mehmetçik aman vermiyor! Terör örgütü PKK'nın paniği telsiz konuşmalarına yansıdı

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük’ten, Interpol’ün aradığı Fatih Faruk Özer’le ilgili bomba iddia: Arnavutluk’ta FETÖ’ye sığınmış!

ABD'de vampir yüz bakımı yapan kişiye soğuk duş
Eğitim AUZEF vize sınavları giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr
Eğitim

AUZEF vize sınavları giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı 24 Nisan ile 5 Mayıs arasında yapılacak. Sınav takvimi yayınlanırken, bahar dönemi ara sınavına girebilecek olan öğrenciler AUZEF sınav giriş ekranını sorguluyor. İşte AUZEF Bahar dönemi vize sınavları giriş ekranı!

Yeniakit Publisher
2021-04-24 23:20:00 -
AUZEF vize sınavları giriş ekranı esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF sınav giriş ekranı ile ilgili detaylar gündemde merak diliyor. AUZEF bahar yarıyılı ara sınavları online bir şekilde gerçekleştirilecek. AUZEF vize sınavları 24 Nisan tarihinde başladı. Öğrenciler online sınav ile ilgili detayları araştırılıyor.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava 12 gün boyunca 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş gerçekleştirilebilecek. AUZEF online sınavına esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinde katılım sağlanabilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak. Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

Sınav süresince Covid-19'a yakalananlar ise sınavları ilerleyen bir süreçte yapabilecek. İşte, o duyuru ve AUZEF online sınav sürecine dair detaylı bilgiler;

"24 Nisan-05 Mayıs 2021 tarihleri arasında "Kovid Pozitif" hasta olduğunu gösteren resmi belgeyi çözüm merkezi üzerinden Fakültemize ileten öğrencilerimizin sınavları daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacaktır."

AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AUZEF vize sınav tarih ve saatleri

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59

Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!
Siyaset

Bakan Çavuşoğlu'ndan hadsiz Biden'a jet cevap!

ABD Başkanı Biden, 1915 olayları için "Soykırım" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu skandal karara ilişkin jet bir yanıt vere..
Tahsin Ertuğruloğlu: Türkiye ile kararımızı verdik
Gündem

Tahsin Ertuğruloğlu: Türkiye ile kararımızı verdik

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı öncesi konuşan KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC, ana vatanı Türkiye ile kararını vermiştir...
Sert uyarı: Misliyle karşılık veririz
Dünya

Sert uyarı: Misliyle karşılık veririz

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş güçlerinin, terör devleti İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceğini..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay