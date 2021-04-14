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Eğitim AUZEF sınav tarihleri değişti mi? AUZEF vize sınavları ne zaman?
Eğitim

AUZEF sınav tarihleri değişti mi? AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar Yarıyılı sınav takvimi güncellendiği açıklandı. Koronavirüs salgın sürecindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak sınav sürelerinde değişiklik yapıldı. Peki, AUZEF sınav tarihleri değişti mi? AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınavları nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 22:58:00 - 2021-04-14 23:13:40
AUZEF sınav tarihleri değişti mi? AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar Yarıyılı sınav takvimi güncellendiği açıklandı. Koronavirüs salgın sürecindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarıldığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi sınav takvimi güncellendiği duyuruldu.

AUZEF vize sınavları ne zaman?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün verilecek. Belirtilen günde internet adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında yapılabilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre tanınacak. Sınavda çoktan seçmeli 25 soru yöneltilecek.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı olmayacak.

AUZEF sınavları nasıl yapılacak?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi Ara Dönem (Vize) Sınavları online (çevrimiçi) ortamda yapılacak.

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