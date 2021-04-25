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Eğitim AUZEF sınav sonuçları! AUZEF bahar dönemi ara sınavı ne zaman sona erecek?
Eğitim

AUZEF sınav sonuçları! AUZEF bahar dönemi ara sınavı ne zaman sona erecek?

AUZEF sınav giriş ekranı sınav olacak öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. AUZEF bahar dönemi ara sınava girecek olan öğrenciler, AUZEF sınav giriş ekranına yoğun ilgi gösteriyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınavlarını online olarak yapılmasıyla birlikte AUZEF sınav sonuçları da merak ediliyor. Peki AUZEF sınavları ne zamana kadar yapılacak? AUZEF bahar dönemi ara sınavı ne zaman sona erecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:43:00 - 2021-04-25 14:44:40
AUZEF sınav sonuçları! AUZEF bahar dönemi ara sınavı ne zaman sona erecek?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Sınava 12 gün boyunca 04.00 ile 23.59 saatleri arasında giriş gerçekleştirilebilecek. AUZEF online sınavına esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinde katılım sağlanabilecek. Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek, çoktan seçmeli 25 soru olacak. Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

AUZEF bahar dönemi ara sınav takvimi

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