İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ara sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler ise sınavların ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

AUZEF sınav giriş belgesi indir? AUZEF ara sınavlar ne zaman sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, "Ara Sınav (Vize) Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak ara sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.

AUZEF ara sınav HES kodu zorunluluğu var mı?

Ara sınavlar öncesinde AUZEF'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

HES kodu uygulaması İçişleri Bakanlığı genelgesiyle kaldırıldığından fakültemizce gerçekleştirilecek sınavlarda HES Kodu bilgisi aranmayacaktır.

Sınav günü Covid-19 Pozitif durumu devam eden öğrencilerin; Sağlık Bakanlığı e-nabız Kişisel Sağlık Sistemi’nden edinecekleri Covid-19 Pozitif durumlarını bildirir Karekod’lu Laboratuvar Sonuç Raporunun bir dökümünü yerleştirildikleri Sınav Binası girişindeki görevlilere teslim etmeleri gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin, Sınav Binasında sadece Covid-19 Pozitif durumu olan adaylar için ayrılan Sınav Salonlarında sınava alınmaları sağlanacaktır.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2021 - 2022 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara sınavı 16-17 Nisan 2022 tarihinde 4 oturum şeklinde gerçekleştirilmektedir. 1 ve 3. oturum saat 09.30’da, 2. oturum saat 14.00’te 4. oturum saat 15.00’te başlamaktadır.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.