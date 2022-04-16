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Eğitim AUZEF bahar vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Eğitim

AUZEF bahar vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi AUZEF 2022 Bahar Dönemi Vize Sınavlarında ter dökecek adaylar 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerindeki AUZEF bahar ara dönemi (vize) sınavın soru ve cevap anahtarlarını sorgulama başladı. Peki AUZEF 2022 bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-16 13:18:00 - 2022-04-16 13:20:15
AUZEF bahar vize soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2022 AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ara sınavı (vize) 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. AUZEF vize sınavlarının ilk oturumu 16 Nisan Cumartesi günü tamamlandı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim fakültesi AUZEF bahar dönemi vize sınavının Son oturum ise 17 nisan Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. AUZEF 2022 bahar dönemi vize sınavının sona erecek olması nedeniyle hem AUZEF birinci oturum hem de AUZEF ikini oturum testleri soru ve cevapları adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Peki AUZEF bahar dönemi ara sınavı soruları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF bahar önemi vize sınavı soru ve cevap anahtarları ne zaman erişime açılacak?

AUZEF 2022 bahar Dönemi AUZEF soru ve cevapları yayınlandı mı?

AUZEF soru ve cavplarının ise son oturumun hemen ardından 16 Nisan pazar günü veya 17 Nisan pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi açıklama yapılmadığını da belirtmek isteriz.

AUZEF ders geçme notu kaç?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

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