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Ekonomi AÜ öğretim elemanı alıyor
Ekonomi

AÜ öğretim elemanı alıyor

Ankara Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalar da Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 15:07:00 -
AÜ öğretim elemanı alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kadrolara Başvuracak Adaylar:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Diploma, geçici mezuniyet belgesi ve lisansüstü öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösteren onaylı belge)

5- Lisans Transkripti (onaylı belge) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)

6- ALES Belgesi

7- 2 adet fotoğraf

8- Yabancı Dil Belgesi

9- Deneyim belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

10- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 27.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 12.10.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.10.2021

Sınav Giriş Tarihi : 26.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 02.11.2021

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