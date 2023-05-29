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Eğitim AÜ ‘Eğitim’ ve ‘Kitle İletişimi’nde ilk sırada
Eğitim

AÜ ‘Eğitim’ ve ‘Kitle İletişimi’nde ilk sırada

Yeniakit Publisher
2023-05-29 12:22:00 -
AÜ ‘Eğitim’ ve ‘Kitle İletişimi’nde ilk sırada

TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” raporuna göre Anadolu Üniversitesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler ana kategorisi altında yer alan “Eğitim” ve “Kitle İletişimi” kategorilerinde ilk sıralarda yer aldı.

Üniversitelerin performanslarının karşılaştırılması ve bu çerçevede bir değerlendirme yapılması amacıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi” 2023 yılı çalışmasının sonuçları ilan edildi. Üniversitelerin kendi araştırma alanlarından hangilerinde daha başarılı olduğunu ortaya koyan bu rapora göre Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler ana kategorisi altında yer alan “Eğitim” ve “Kitle İletişimi” kategorilerinde ilk sıralarda yer aldı. Anadolu Üniversitesi, TÜBİTAK’ın Yetkinlik Haritasına göre ise eğitimde birinci, iletişim de ise ikinci sırada yer aldı.

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