  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya ATV'nin iki dizisinden final kararı!
Medya

ATV'nin iki dizisinden final kararı!

Bu iki yaz dizisi yaz sonunu maalesef göreme göremeyecek. Onlar da ekran macerası sona eren diziler kervanına ekleniyor. ATV'nin yaz sezonuna iddialı başlayan, güçlü kadrolu iki dizisi için düşük reytingleri nedeniyle erken final kararı alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 16:14:00 - 2022-07-10 16:17:50
ATV'nin iki dizisinden final kararı!

Bu iki yaz dizisi yaz sonunu maalesef göreme göremeyecek. Onlar da ekran macerası sona eren diziler kervanına ekleniyor. ATV'nin yaz sezonuna iddialı başlayan, güçlü kadrolu iki dizisi için düşük reytingleri nedeniyle erken final kararı alındı.

Yaz dizilerinin reyting mücadelesi devam ediyor. Kimi aldığı iyi reytinglerle yayın hayatına güz döneminde de devam edecekken kimi yaz sezonunun sonunu dahi göremiyor.

Bazıları da ekran macerasına çıkmadan önce planlanan final bölümüyle hayranlarına veda ediyor.

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan iki diziden arka arkaya final kararı geldi.

ATV'nin yaz dizisi Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı dizi için erken final kararı alındı.

Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan Sevmek Zamanı, 20 Haziran'da izleyiciyle buluşmuştu. Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Mert Savaş'ın kaleme aldığı dizi, 5. bölümle ekranlara veda edecek.

Sevmek Zamanı'nın ardından bir dizisi için de erken final kararı alındı.

Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'un oturduğu, senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Özlem Elginöz’ün kaleme aldığı İçimizdeki Ateş Fabrika Yapım imzası taşıyan diziden kötü haber geldi.

İçimizdeki Ateş dizisi ilk bölümü ile 23 Haziran'da ekranlara gelmişti. Dizinin 5. veya 6. bölümde final yapması bekleniyor.

Oyuncular Atakan Hoşgören, İpek Filiz Yazıcı, Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu ve Hazım Körmükçü'nün boy gösterdiği içimizdeki Ateş'in konusu ise şöyle:

Hukuk fakültesinden mezun olmuş genç avukat adayları Mert, Bahar, Hale ve Ege zorlu elemelerden geçerek Ünlü Avukat Doğan Yener ve eşi Tülin Tan'ın yanında staja başlarlar. Staj süresince beladan uzak kalmaları gerekmektedir.

Dizi, Doğan ve Tülin'in yol göstericiliği ile hedeflerine ulaşabilme serüvenlerini ve bu yolda neler kazanıp nelerden vazgeçeceklerini konu alıyordu.

 

relation id:1672765 slug:'kavurma-tarifi-bayramda-yapilacak-en-lezzetli-ve-yumusak-lokum-gibi-agizda-dagilan-kavurma-yapimi'}

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi
Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Kadın - Aile

Güneşin yüzünüzü ve cildinizi kurutmasına karşı önlem alın! Koruyucu ve doğal ev yapımı güneş kremi

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!
Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Spor

Batshuayi, Beşiktaş'ı gerçekten çıldırttı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!
Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Medya

Şarkıcı Kurtuluş Kuş hakkında şok iddia!

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!
Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Spor

Yok artık İstanbulspor, bu da neyin nesi!

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun
Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Kadın - Aile

Sağlık Bakanlığı’ndan kurban uyarıları: Kendi yağında kavrulsun

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi
Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Sağlık

Safra kesesi kanseri nedir, neden olur? Safra kesesi kanseri belirtileri ve tedavisi

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları
Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Kadın - Aile

Kemik suyu tarifi nasıl yapılır? Her evde bulunması gereken en doğal ilaç kemik suyu faydaları

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?
Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Kadın - Aile

Makine parlatıcısından inanılmaz temizlik sırları! Temizlik için hangi alanlarda kullanılıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23