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Medya ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 3 Mayıs Salı ATV programları:
Medya

ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 3 Mayıs Salı ATV programları:

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Destan 22. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak olması özellikle de bayramın araya girmesiyle birlikte dizi hayranları bu akşam Destan’ın olup olmayacağını merak ederken, ATV’nin gün boyu yayın akışı da merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı:

Yeniakit Publisher
2022-05-03 07:52:00 - 2022-05-03 07:52:35
ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 3 Mayıs Salı ATV programları:

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV dizilerinden bugün Destan günü. Ancak bayram nedeniyle Destan dizisinin olup olmayacağı bir hayli merak edilirken, gün ortası kuşağında Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane ve Esra Erol'da programının da olup olmayacağı yine ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı:

ATV yayın akışı (3 Mayıs 2022 Salı)

Aşk Bu Mu? - Yerli Sinema

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Oskar's Oasis - Çizgi Film

10: 15 Kukuli - Çizgi Film

10: 45 Maceracı Yüzgeçler - Çizgi Film

10: 55 Neşeli Dünyam - Çizgi Film

11: 05 Oskar's Oasis - Çizgi Film

11: 10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası - Yabancı Sinema

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Aşk Bu Mu? - Yerli Sinema

22: 20 Tolkien - Yabancı Sinema

00: 30 Gizli Sayılar - Yabancı Sinema

02: 55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 10 Kuruluş Osman

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