ATV yayın akışı: ATV'de bugün ne var hangi dizi ve filmler var? 3 Mayıs Salı ATV programları:
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Destan 22. bölüm ile izleyicinin karşısına çıkacak olması özellikle de bayramın araya girmesiyle birlikte dizi hayranları bu akşam Destan’ın olup olmayacağını merak ederken, ATV’nin gün boyu yayın akışı da merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı:
TRT 1 ekranlarında yayımlanan Destan dizisinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. ATV dizilerinden bugün Destan günü. Ancak bayram nedeniyle Destan dizisinin olup olmayacağı bir hayli merak edilirken, gün ortası kuşağında Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane ve Esra Erol'da programının da olup olmayacağı yine ATV izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de bugün hangi programlar, diziler ve filmler var? İşte 3 Mayıs Salı ATV yayın akışı:
ATV yayın akışı (3 Mayıs 2022 Salı)
Aşk Bu Mu? - Yerli Sinema
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Oskar's Oasis - Çizgi Film
10: 15 Kukuli - Çizgi Film
10: 45 Maceracı Yüzgeçler - Çizgi Film
10: 55 Neşeli Dünyam - Çizgi Film
11: 05 Oskar's Oasis - Çizgi Film
11: 10 Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası - Yabancı Sinema
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Aşk Bu Mu? - Yerli Sinema
22: 20 Tolkien - Yabancı Sinema
00: 30 Gizli Sayılar - Yabancı Sinema
02: 55 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05: 10 Kuruluş Osman