ATV yayın akışı: ATV'de bugün hangi dizi var?
ATV takipçileri ATV yayın akışını merak ediyor. ATV dizileri Destan, Yalnız Kurt, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerle buluşuyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de ne var? ATV dizileri, filmleri hangileri? İşte 10 Haziran 2022 Cuma ATV’nin yayın akışı, ATV canlı yayın programları.
ATV Yayın Akışı - ATV’de bugün hangi dizi var? ATV izleyicileri cuma günü ATV’de hangi dizileri, hangi yarışma programların, hangi filmlerin olduğu merak ediyor. Haftanın son iş gününde televizyon ekranına geçmek isteyen izleyiciler ATV’deki dizileri ve programları ATV yayın akışı sorgulayarak öğreniyor.
10 Haziran 2022 Cuma ATV yayın akışı
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Arabulucu
03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:05 Kuruluş Osman
07:30 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yalnız Kurt (20. bölüm)