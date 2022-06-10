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Medya ATV yayın akışı: ATV'de bugün hangi dizi var?
Medya

ATV yayın akışı: ATV'de bugün hangi dizi var?

ATV takipçileri ATV yayın akışını merak ediyor. ATV dizileri Destan, Yalnız Kurt, Kuruluş Osman, Kardeşlerim, Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerle buluşuyor. Peki ATV’de bugün ne var? ATV’de ne var? ATV dizileri, filmleri hangileri? İşte 10 Haziran 2022 Cuma ATV’nin yayın akışı, ATV canlı yayın programları.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 11:39:00 - 2022-06-10 11:39:45
ATV yayın akışı: ATV'de bugün hangi dizi var?

ATV Yayın Akışı - ATV’de bugün hangi dizi var? ATV izleyicileri cuma günü ATV’de hangi dizileri, hangi yarışma programların, hangi filmlerin olduğu merak ediyor. Haftanın son iş gününde televizyon ekranına geçmek isteyen izleyiciler ATV’deki dizileri ve programları  ATV yayın akışı sorgulayarak öğreniyor.

10 Haziran 2022 Cuma ATV yayın akışı

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Arabulucu

03:50 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

06:05 Kuruluş Osman

07:30 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt (20. bölüm) 

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