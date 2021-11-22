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Spor Atletico Madrid-Milan maçı ne zaman? Atletico Madrid-Milan maçı hangi kanalda?
Spor

Atletico Madrid-Milan maçı ne zaman? Atletico Madrid-Milan maçı hangi kanalda?

Atletico Madrid-Milan maçı canlı izle | Şampiyonlar Ligi B Grubu 5.maçında Atletico Madrid ile Milan karşı karşıya gelecek. Peki, Atletico maçı ne zaman? Atletico Madrid-Milan maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 20:31:00 -
Atletico Madrid-Milan maçı ne zaman? Atletico Madrid-Milan maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşanıyor. Sporseverler Atletico Madrid ile Milan arasında oynanacak maçın ne zaman hangi gün olduğunu araştırmaya başladı.

Atletico Madrid-Milan maçı ne zaman? Atletico Madrid-Milan maçı hangi kanalda?

İspanyol ekibi Atletico Madrid sahasında İtalyan ekibi Milan’ın konuk edecek. Zorlu mücadele 24 Kasım Çarşamba TSİ 23.00’de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi 5.hafta programı

23 Kasım Salı:

20.45 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Bayern Münih (Almanya)

20.45 Villarreal (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Wolfsburg (Almanya)

23.00 Lille (Fransa) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Juventus (İtalya)

23.00 Young Boys (İsviçre) - Atalanta (İtalya)

23.00 Malmö (İsveç) - Zenit (Rusya)

24 Kasım Çarşamba:

20.45 Beşiktaş - Ajax (Hollanda)

20.45 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya)

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