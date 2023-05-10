"Atış serbest" dedirtti! İşte kumar masasındaki Meral'i vaadi
HDP'nin başını çektiği 'kumar masası'nda oturmaktan utanmayan Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023’ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız." yalanını ortaya attı. Akşener'in vaadi "atış serbest" dedirtti.
Bebek katili PKK ile aynı safta yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'de konuştu.
HDP'nin başını çektiği 'kumar masası'nda oturmaktan utanmayan Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023’ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız." yalanını ortaya attı.
Akşener'in vaadi "atış serbest" dedirtti.
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