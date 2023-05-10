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Gündem "Atış serbest" dedirtti! İşte kumar masasındaki Meral'i vaadi
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"Atış serbest" dedirtti! İşte kumar masasındaki Meral'i vaadi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 17:33:00 -
"Atış serbest" dedirtti! İşte kumar masasındaki Meral'i vaadi

HDP'nin başını çektiği 'kumar masası'nda oturmaktan utanmayan Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023’ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız." yalanını ortaya attı. Akşener'in vaadi "atış serbest" dedirtti.

Bebek katili PKK ile aynı safta yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale'de konuştu.

HDP'nin başını çektiği 'kumar masası'nda oturmaktan utanmayan Meral Akşener, "18-26 yaş grubundaki gençlerimize 2023’ün fiyatlarıyla 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız." yalanını ortaya attı.

Akşener'in vaadi "atış serbest" dedirtti.

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