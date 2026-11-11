Kızının tek isteği karla oynamaktı! Kahraman baba evladının hayalini yarım bırakmadı

Erzurum’da kenti beyaza bürüyen kar, 10 yaşındaki Eylül’ün de yüzünü güldürdü. Karın keyfini çıkarmak isteyen her çocuk gibi, Başkomiser Mustafa Tan’ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül de dışarı çıkmak istedi. Kızının bu isteğine kayıtsız kalmayan fedakar polis baba, Eylül’ü tekerlekli sandalyesine bindirerek dondurucu soğuğa rağmen dışarı çıkardı.

Tekerlekli sandalyeyle kar keyfi yaşadı

Başkomiser Mustafa Tan, kızını kar yağışı altında tekerlekli sandalyesiyle uzun süre gezdirerek beyaz örtünün tadını çıkarmasını sağladı. Soğuk havaya aldırış etmeden kızının mutluluğu için çabalayan baba, çevredeki diğer çocukları da eğlenceye dahil etti. Kızı Eylül ile oynayan babanın neşesi, adeta tüm sokağı kapladı.

Yürekleri ısıtan görüntüler

Engelleri sevgiyle aşan fedakar babanın, kızı ve diğer çocuklarla birlikte eğlendiği o sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde büyük mutluluk ve bir babanın fedakarlığı izleyenlerin içini ısıttı.