  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan COP31'de flaş sözler Göktaş'ın elini havada bıraktı! YP’li kadın başkandan Bakan’a terbiyesizlik Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası! 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı Amaç denizdeki gücümüzü kırmak... Türkiye’ye karşı yeni seyir füzesi! Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı Bıçak kemiğe dayandı! Filistinli gence yapmadıkları alçaklık kalmadı “Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası Üst düzey komutan ‘üst düzey AK Partili’ye evrildi YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!
Yaşam Kızının tek isteği karla oynamaktı! Kahraman baba evladının hayalini yarım bırakmadı
Yaşam

Kızının tek isteği karla oynamaktı! Kahraman baba evladının hayalini yarım bırakmadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Erzurum’da 10 yaşındaki bedensel engelli Eylül, kar yağışının ardından babasından dışarı çıkıp karla oynamak istedi. Başkomiser Mustafa Tan, kızını tekerlekli sandalyesiyle dışarı çıkararak bu isteğini gerçekleştirdi...

Erzurum’da kenti beyaza bürüyen kar, 10 yaşındaki Eylül’ün de yüzünü güldürdü. Karın keyfini çıkarmak isteyen her çocuk gibi, Başkomiser Mustafa Tan’ın 10 yaşındaki engelli kızı Eylül de dışarı çıkmak istedi. Kızının bu isteğine kayıtsız kalmayan fedakar polis baba, Eylül’ü tekerlekli sandalyesine bindirerek dondurucu soğuğa rağmen dışarı çıkardı.

 

Tekerlekli sandalyeyle kar keyfi yaşadı

Başkomiser Mustafa Tan, kızını kar yağışı altında tekerlekli sandalyesiyle uzun süre gezdirerek beyaz örtünün tadını çıkarmasını sağladı. Soğuk havaya aldırış etmeden kızının mutluluğu için çabalayan baba, çevredeki diğer çocukları da eğlenceye dahil etti. Kızı Eylül ile oynayan babanın neşesi, adeta tüm sokağı kapladı.

 

Yürekleri ısıtan görüntüler

Engelleri sevgiyle aşan fedakar babanın, kızı ve diğer çocuklarla birlikte eğlendiği o sıcak anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde büyük mutluluk ve bir babanın fedakarlığı izleyenlerin içini ısıttı.

Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü
Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Yaşam

Ankara’da gece kar yağışı: Araçların üzeri beyaza büründü

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü
Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

Gündem

Rize'de kar yağışı can aldı: Otomobil şarampole uçtu, sürücü öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23