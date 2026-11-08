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Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de planladığı elektrik bağlantısı projesi, Türkiye'nin itirazlarına takıldı.

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Foto - Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular

Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun, Yunanistan'ın planı doğrultusunda çalışmalarına devam edebilmesi için Paris yönetimi Ankara ile temasa geçerek yazılı bildirim ve izin sürecini gündemine aldı.

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Foto - Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular

Yunan Kathimerini gazetesi, Fransa'nın Ankara'ya yazılı başvuruda bulunmasının Türkiye-Libya mutabakatını tanıması anlamına gelebileceği yönündeki değerlendirmelere yer verdi.

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Foto - Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular

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Yorumlar

Türk devlet aklı,

Macron'a Netanyahu domuzuna çalım attırdı! Yeyin birbirinizi, biz çekirdek çitleye, çitleye yolumuza devam ediyoruz!

Yunanistan izin istemiyor..

Kablo döşeme işini yapacak Fransız şirketi izin istiyor..Türkiye de izin verir mi ,bence verir..
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