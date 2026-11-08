Yunanistan’ın kirli planı Türkiye’ye çarptı! İşte şimdi çıra gibi tutuştular
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de planladığı elektrik bağlantısı projesi, Türkiye'nin itirazlarına takıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de planladığı elektrik bağlantısı projesi, Türkiye'nin itirazlarına takıldı.
Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun, Yunanistan'ın planı doğrultusunda çalışmalarına devam edebilmesi için Paris yönetimi Ankara ile temasa geçerek yazılı bildirim ve izin sürecini gündemine aldı.
Yunan Kathimerini gazetesi, Fransa'nın Ankara'ya yazılı başvuruda bulunmasının Türkiye-Libya mutabakatını tanıması anlamına gelebileceği yönündeki değerlendirmelere yer verdi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23