Alın size hukuk devleti! Epstein raporundan skandal çıktı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesinin 15 ay süren ve tanık ifadeleri, Adalet Bakanlığı belgeleri ve finansal kayıtlar gibi unsurları kapsayan soruşturma sonucunda, hükümetin olaya ilişkin ihmalleri ortaya kondu.

South Florida ve başkent Washington'daki savcıların ihmalleri olmasaydı Epstein'in 2005'ten sonra işlediği suçların önlenebileceği sonucuna varılan raporda, Florida Güney Bölgesi Federal Savcılığının iddianame hazırlamadığı ve diğer eyaletlerdeki iddiaları araştırmadığı kaydedildi.

Raporda, bunun yerine Epstein'le 2007'de kovuşturma başlatmama anlaşması yapıldığı ve bu anlaşmayla Epstein'in daha hafif suçlamaları kabul etmesi karşılığında federal kovuşturmadan kurtulmasına imkan tanındığı belirtildi.

Epstein'in 18 ay hapis cezası almasının ardından bu süre boyunca istismara devam etmesine olanak tanıyan kapsamlı iş izni ayrıcalıkları elde ettiği ve erken tahliye edildiği bildirilen raporda, federal savcılar ayrıca mağdurları Epstein'le yapılan bu anlaşmadan haberdar etmemekle de suçlandı.

KİMLER YOK Kİ?

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.