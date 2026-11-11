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Gündem Amaç Türkiye’nin gücünü kırmak! Türiye’ye karşı yeni seyir füzesi!
Gündem

Amaç Türkiye’nin gücünü kırmak! Türiye’ye karşı yeni seyir füzesi!

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Amaç Türkiye’nin gücünü kırmak! Türiye’ye karşı yeni seyir füzesi!

İsrail basını, siyonist rejimin yeni tanıttığı “Super Ice” seyir füzesinin arkasındaki temel hedefin Türk Deniz Kuvvetleri olduğunu aktardı. Maariv ve JPost’ta yer alan haberlerde, Doğu Akdeniz’deki Türk donanmasının askeri gücüne dikkat çekilerek, geliştirilen yeni mühimmatın Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmak ve olası bir çatışmada üstünlük sağlamak amacıyla tasarlandığı bildirildi.

TAHSİN HAN

İsrail merkezli Maariv ve Jerusalem Post (JPost) gazetelerinde yayımlanan habere göre, siyonist rejimin önde gelen silah üreticilerinden Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri, yeni nesil “Super Ice” seyir füzesini tanıttı. Aktarılan haber detaylarında, Tel Aviv yönetiminin ve İsrailli askeri uzmanların son dönemde Doğu Akdeniz’deki dengeler çerçevesinde Türkiye’nin bölgesel gücünü doğrudan hesaba katan bir silah konseptini devreye soktuğu bildirildi.

TÜRKİYE’NİN DONANMA GÜCÜ HEDEF ANALİZİNDE

Maariv ve JPost’un aktardığı haberde, İsrail’in son yıllardaki taktiklerini incelemiş olabilecek rakipleri şaşırtmak amacıyla bu füzenin geliştirildiği kaydedildi. İsrail’in diğer bölgesel rakiplerine kıyasla son derece üstün ve gelişmiş bir deniz kuvvetine sahip olan Türk Donanması’na dikkat çekilen haberde, “Super Ice” füzelerinin özellikle deniz savaşları ve denizcilik bağlamında kullanılmak üzere tasarlandığı vurgulandı. Siyonist rejimin, açıkça konuşmaya başladığı Türkiye donanmasıyla olası bir çatışma senaryosunda bu füzelerle operasyonel üstünlük sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

 

MEVCUT SİSTEMLERİ AŞAN YIKIM GÜCÜ

İsrail basınında yer alan teknik detaylara göre, 2021-2022 döneminde tanıtılan "Icebreaker" füzesinin yeni nesli olan Super Ice, selefine kıyasla 4 kat daha büyük bir savaş başlığı taşıyor. Önceki modelin 250 poundluk kapasitesine karşılık 1000 poundluk (MK83 uyumlu) bir savaş başlığına sahip olan mühimmatın; hava, kara ve deniz platformlarından fırlatılabildiği bildirildi. Ağırlaşan yapısına rağmen füzenin İsrail ordusunun envanterindeki F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının tamamına entegre edilebildiği dile getirildi.

JPost ve Maariv’in kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre füzenin kesin hızı ve menzili gizli tutulsa da, eski modelin 300 kilometreyi aşan menzilini ve Mach 0.8-0.9 seviyesindeki hızını belirgin şekilde geride bıraktığı ifade edildi. Sistem; alçak irtifada araziyi takip eden otonom uçuş yeteneği, gelişmiş yapay zeka entegrasyonu, sinyal karıştırma karşıtı korumaları ve elektro-optik güdüm teknolojisiyle öne çıkıyor. Birlikte çalıştığı tespit sistemlerine çok kısa bir reaksiyon süresi tanıyan füzenin, stratejik ve sıkı korunan hedefleri imha etmek üzere tasarlandığı aktarıldı.

 

KÜRESEL PAZARA VE İHRACATA OYNUYORLAR

Aktarılan haberde, işgal rejiminin bu yeni silah sistemini yalnızca bölgesel rakipleri İran ve Türkiye’ye karşı değil, aynı zamanda küresel askeri pazarda bir koz olarak konumlandırdığı ifade edildi. Rusya tehdidine karşı koymak isteyen Avrupa ülkeleri ile Çin’i caydırmayı hedefleyen Asya ülkelerine bu füzelerin satılmasının planlandığı kaydedildi. Tanıtımı yapılan Super Ice füzesinin 2027 yılının başlarında tam operasyonel kapasiteye ulaşarak envantere girmesinin beklendiği aktarıldı.

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Yorumlar

Dogan

Hadi bakalim mevlam ne eylerse güzel eyler icimideki istemezükler e kalsaydi hapi yutmuştuk RABBİM bizim icimizdekilerden bizi korusun onlara fırsat vermesin
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