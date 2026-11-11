YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, "Özgür Özel'in yerine biri aranıyor" başlıklı köşe yazısında Yeni Parti'de yaşandığını öne sürdüğü gelişmeleri gündeme taşıdı.

Parti içerisinde ciddi bir huzursuzluk bulunduğunu belirten Güler, Mustafa Sarıgül hakkındaki gelişmelerin ardından bazı üst düzey isimlerin paniğe kapıldığını ileri sürdü.

"YENİ İSTİFALAR YOLDA"

Güler, parti içerisindeki duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti'de işler hiç iyi gitmiyormuş. Mustafa Sarıgül olayı patlayınca birçok üst düzey isim paniklemiş. Yeni istifalar yolda deniyor. Aralarında belediye başkanı da var milletvekili de!"

Bazı il ve ilçe başkanlarının Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden temas kurmaya çalıştığını öne süren Güler, parti içerisindeki çözülmenin hızlanabileceğini belirtti.

"İMAMOĞLU, MANSUR YAVAŞ'A TEKLİF GÖTÜRDÜ"

Yazının en dikkat çekici bölümünde ise Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aradığı iddiası yer aldı.

Güler, "Ekrem İmamoğlu fena paniklemiş deniyor. Morali bozulmuş, canı sıkılmış, ruhu daralmış! Özgür Özel'in yerine birini arıyormuş!" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'a Yeni Parti'nin başına geçmesi için teklif sunduğunu öne süren Güler, Yavaş'ın ise bu teklife ilgi göstermediğinin konuşulduğunu aktardı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DÖNMEK İSTİYORLAR"

Bazı parti yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalıştığını belirten Güler, Kılıçdaroğlu'nun da sınırlı sayıda milletvekiline geri dönmeleri yönünde mesaj gönderdiğinin konuşulduğunu yazdı.

Güler, Mustafa Sarıgül hakkındaki fezlekenin Meclis'e ulaştığını, Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ve Özgür Özel hakkındaki fezlekelere de yazısında değindi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ACAYİP GELİŞMELER YAŞANACAK"

Partide yeni ayrılıkların yaşanacağını öne süren Güler, kaynağının önümüzdeki haftayı işaret ettiğini belirterek şu sözleri aktardı:

"Yeni Parti'de acayip gelişmeler yaşanacak."

Güler, yazısını şu değerlendirmeyle tamamladı:

"Yeni Parti'de hızlı bir çözülme, dağılma yaşanacağını tahmin edebiliyorum. Öyle uzun vadede falan da değil. Büyük kaçış başlayacak."

2027 yılına girildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden siyasetin merkezine döneceğini öngören Güler, Yeni Parti'deki birçok ismin siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalacağını ileri sürdü.