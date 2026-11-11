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Tarım Samsun’da tarım fuarına yoğun ilgi: 110’dan fazla firma vitrine çıktı
Tarım

Samsun’da tarım fuarına yoğun ilgi: 110’dan fazla firma vitrine çıktı

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Samsun’da tarım fuarına yoğun ilgi: 110’dan fazla firma vitrine çıktı

Tarım, hayvancılık ve fındık teknolojilerindeki yenilikler, Samsun’da düzenlenen fuarda üreticilerle buluştu.

Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çok sayıda firma ile üreticiler bir araya geldi.

Güncel teknolojilere doğrudan erişme fırsatı bulan üreticiler, tarımsal üretimde verimliliği artıran yeni nesil çözümleri yerinde inceledi.

 

Fuarın açılış kurdelesini, Samsun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Melih Perçin, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü İlyas Deligöz ile tarım sektörü temsilcileri kesti.

Yılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun'un tam bir üretim şehri olduğunu söyledi.

Üreticilerin fuarda yeni tohum çeşitleri ve yeni teknolojilerle buluşma imkanı bulacağını dile getiren Yılmaz, "Fuarlar bu anlamda çok çok önemli. Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu tohum ve diğer girdileri bu fuarda gelip görüp firmalarla bağlantı yapıp ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında çok anlamlı. Burada yeni teknolojilerin üreticilerimiz tarafından görülmesi ve kullanılması son derece önemlidir. Yeni tohumların, fidanların, fidelerin üreticilerimiz tarafından kullanılması onların tabii üretiminde bir artış sağlaması ve verimliliğin artması oldukça önemli sonuçlar doğuracak. Firmalarımız açısından da bu fuarlar çok büyük önem taşıyor." dedi.

 

Fuara Karadeniz Bölgesi'nden çok sayıda üretici katılacağını vurgulayan Yılmaz, "Bu üreticilerimize firmalarımız tarafından kendi ürünlerinin tanıtımının yapılması sağlanmış olacak ve bu firmalarımız ürünlerini burada pazarlama imkanı bulacaklar. Her anlamda baktığınız zaman oldukça güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Beş gün süreyle fuar açık kalacak. Çevre illerden de çok sayıda ziyaretçinin geleceğini düşünüyoruz. Şu an 110'un üzerinde firmanın stant açtığını biliyoruz ve bu stantlarda üreticilerimiz firmalarla buluşmuş olacak." ifadesini kullandı.

Fuar, 15 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

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