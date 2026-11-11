Kardiyoloji Uzmanı ciddi şekilde uyarıyor: Kalp çarpıntısını hafife almayın!

Bazı durumlarda kalp atışının hissedilmesinin, altta yatan tıbbi bir nedene işaret edebileceği uyarısında bulunan Uz. Dr. Akmaz; bunların bir kısmının kalple, bir kısmının ise vücudun genel durumuyla ilgili olduğunu söyledi. Akmaz, şu şekilde konuştu: Ritim bozuklukları (aritmiler) kalbin elektriksel sisteminde ortaya çıkan düzensizliklerdir. Bu kapsamda; Ekstrasistol, kalbin normal ritminin arasına giren erken atımlardır. "Tekleme" ya da "boşluğa düşme" hissi oluşturabilir. Sağlıklı kişilerde de sık görülür ve çoğu zaman zararsızdır; ancak sıklığına ve eşlik eden duruma göre değerlendirilmesi gerekir. Atriyal fibrilasyon, kalbin üst odacıklarının düzensiz ve hızlı çalıştığı bir ritim bozukluğudur. Özellikle ileri yaşta, yüksek tansiyonu veya başka kalp hastalığı olanlarda daha sık görülür. İnme riskini artırabildiği için mutlaka hekim takibi gerektirir. Supraventriküler taşikardi (SVT), genellikle aniden başlayıp aniden biten, çok hızlı ancak sıklıkla düzenli kalp atışlarıdır. Gençlerde de görülebilir. Kalp dışı nedenlerde ise tiroid bezinin fazla çalışması (hipertiroidi) tiroid hormonlarının artması kalp hızını yükseltebilir; kilo kaybı, terleme, el titremesi ve sinirlilik eşlik edebilir. Kansızlık (anemi) kandaki oksijen taşıma kapasitesi azaldığında kalp daha hızlı çalışarak bunu dengelemeye çalışır. Bazı soğuk algınlığı ilaçlarındaki burun açıcı etken maddeler, astım tedavisinde kullanılan bazı bronş genişleticiler, tiroid hormonu ilaçlarının yüksek dozları ve bazı bitkisel ürünler kalp atışını etkileyebilir. Kullandığınız bir ilacın bu tür bir etkisi olduğunu düşünüyorsanız ilacı kendiliğinden bırakmadan hekiminize danışmanız önemlidir. Kan şekeri düşüklüğü ve elektrolit dengesizlikleri, potasyum ve magnezyum gibi minerallerdeki dengesizlikler de kalp ritmini etkileyebilir."