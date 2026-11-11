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Gündem 6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı
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6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı

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6 kıtadan 102 lider buluştu: COP31'de aile fotoğrafı

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik zirveye katılan liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

Antalya'da gerçekleşen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yapacağı konuşmada Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

 

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda 11 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi gerçekleştirilecek.

Altı kıtadan 102 konuk

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 6 kıtadan 102 konuk ülkenin devlet ve hükümet başkanları, aile fotoğrafında bir araya geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte konuk liderleri VIP salonu girişinde karşılayan Erdoğan, birlikte üçlü fotoğraf çektirdi. Ardından da zirveye katılan liderler Erdoğan ve Guterres ile birlikte toplu aile fotoğrafı verdi.

 

Fotoğrafta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Mohammed Saeed Amedi, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman el-Suud, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Bahamalar Başbakanı Philip Davis, Burundi Başbakanı Nestor Ntahontuye, Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz Pereira, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in de aralarında bulunduğu konuk liderler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamada yer almadı. Hristodulidis'i BM Genel Sekreteri Guterres karşıladı.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

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