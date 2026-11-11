“Oyun” adı altında gençliği böyle zehirliyorlar! Okul bahçesinde mide bulandıran fuhuş provası

Batı menşeli yozlaşmış kültürün ve kontrolsüz sosyal medyanın körüklediği ahlaki çöküş, bu kez bir eğitim kurumunun çatısı altında tüm iğrençliğiyle hortladı. Türkiye’deki bir okulda, "Doğruluk mu cesaret mi?" kılıfı giydirilmiş ahlaksızlık oyunu sırasında kaydedilen görüntüler, milli ve manevi değerleri hiçe sayan boyutlarıyla toplumda büyük bir nefret ve infial uyandırdı.

“SEN BENİ KISKANDIRAMAZSIN” REZİLLİĞİ

Sınıf ortamında gerçekleşen rezalette, kız arkadaşına "Sen beni kıskandıramazsın" diyen bir şahsın, hiç sıkılmadan genç kızın en yakın arkadaşıyla öpüşmeye başlaması ve olaya şahit olan kızın ağlama krizine girmesi, neslin ne denli büyük bir tehlike altında olduğunu bir kez daha kanıtladı.

DERHAL YAPTIRIM UYGULANSIN

İlim ve irfan yuvası olması gereken sınıfların adeta bir yozlaşma merkezine çevrilmesine sert tepki gösteren vatandaşlar, okul idarelerinin yetersizliğini ve disiplinsizliği lanetleyerek, evlatlarımızı teslim ettiğimiz kurumlarda bu tür hayasızlıklara çanak tutanlara karşı derhal idari ve cezai yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu.