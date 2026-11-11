Üst düzey komutan ‘üst düzey AK Partili’ye evrildi

28 Şubat döneminde isimsiz “üst düzey komutan” haberleriyle dindar kesime gözdağı veren güdümlü medya, şimdi de üst düzey “AK Partililer” kılıfıyla iktidara ve halka operasyon çekmeye kalkıyor. Fatma Betül Sayan Kaya’nın da aralarında bulunduğu 120 şüphelinin tutuklanması ve 386 gerçek kişi, 116 tüzel kişinin milyarlarca liralık malvarlıklarına el konulup hesaplarının bloke edilmesi, bozguncu muhalefet ve fondaş medyayı kesmezken, son dönemde “Üst düzey AK Partililerin açıklaması” kisvesiyle masa başı haberlerle halkı iktidara karşı kışkırtma çabaları baş gösterdi. Müzmin muhalefet, “liste” sakızını çiğnemeye devam ederken, SP Lideri Mahmut Arıkan ise “Açıklayın o listeleri artık. O listede 60 AKP’li vekil, 180 yargı üyesi, 30 vali ve kaymakam olduğu söyleniyor” diyerek fon krizini iktidara fatura etmek isteyen bozguncuların peşine takıldı. Aynı şekilde YP, İP ve DEM yetmiyormuş gibi Refah ve DEVA Partileri de aynı koroya katılıyor.

ALGILARA KARŞI UYANIK OLALIM

Konuyu Akit’e değerlendiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri bakın neler söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanımız fon krizinde sorumluluğu bulunanların ciddi bir şekilde üstüne gidileceğini baştan söyledi zaten. Ve gidiliyor da. Ama yapılan bu spekülasyonlara, isimsiz açıklamalara baktığımızda işte olaya bir gizem kazandırmaya, hükümeti yıpratmaya dönük bir algı oluşturmak, tamamen algı üzerine siyasi kurgu görüyoruz. Kendi yanlışlıklarını kamufle etmek için birtakım söylemler geliştiriyorlar. Halkımızın da bu tür algı çalışmalarına, spekülasyonlara karşı uyanık olmasında yarar var.” Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şöyle konuştu: “Listelerden bahsediyorlar, bilen varsa açıklasın. Ama maalesef çıt yok. Sürekli bunun üzerinde tepiniyorlar. Aslında gereği de yapıldı bu fon meselesinde. Ama şöyle bir nokta var; Bakıyorsunuz Yeni Parti içinde veya başka çevreler içinde böyle bir suçlama olduğu zaman herkes kendi hırsızına sahip çıkıyor. Daha düne kadar ‘Fatma Betül Sayan Kaya neden tutuklanmıyor’ diye bağıranlar, tutuklandıktan sonra aniden ‘Bunu niye tutukladınız elimizdeki imkânı aldınız ne güzel üzerinde tepiniyorduk’ diyecek bir noktaya geldiler. Sosyal medya; ki bir çöplüktür. Orada da tepinip duruyorlar. 10 Kasım’ı bile istismar ediyorlar.”

Sessiz devrim, defedecektir!

Sosyolog Yazar Ercan Şen ise şunları dile getirdi: “Önce bir tespitte bulunalım; sessiz devrimin Erdoğan önderliğinde Türkiye’de gerçekleşmesine vesile olan AK Parti tarihinin en büyük krizini yaşıyor. Bürokrasi ve siyaset içine yerleşmiş bir çetenin nüfuz kullanarak, borsa manipülasyonu yoluyla fahiş kazanç sağlaması aylardır devleti, piyasayı ve biz vatandaşları da mağdur etmektedir. Bununla birlikte Erdoğan’ın işaret ettiği gibi sonuna kadar gidiliyor. Manzara bu durumdayken müzmin muhaliflerin ‘zincir çok uzun’ diyerek, AK Parti tabanını provoke etmeye çalışması tek kelimeyle bozgunculuktur. Sessiz devrim bu belayı da defedecektir.”