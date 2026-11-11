Ahşap dokusuyla estetik görünüm: Evlerde laminant parke dönemi kapanıyor mu?

Mobilyaların doğrudan sürüklenmesi de yüzeyde çiziklere neden olabilir. Bu nedenle mobilya ayaklarının altına koruyucu keçe yerleştirmek, zeminin daha uzun süre iyi görünmesine yardımcı olabilir. Aslında durum bundan biraz daha farklı. Vinil zeminler bazı kullanım alanlarında önemli avantajlar sunsa da her ev ve her oda için tek doğru seçenek değil. Sabah'a göre; Zeminin kullanılacağı alan, nem oranı, yaya trafiği ve montaj koşulları birlikte değerlendirilmeli.