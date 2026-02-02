  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor Antalya'daki kaza halen gündemdeyken... Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü! Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u? Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri ABD’li şirket Artvin’de maden buldu! İslam kız çocuğunu mezardan kurtardı, Batı çukura fırlattı! Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi! Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi
Gündem Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!
Gündem

Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!

Sözde bilimsel içerikleriyle gençlerin zihnini bulandıran din düşmanı 'Evrim Ağacı' platformunun, dünyayı sarsan pedofili ve istismar ağı Epstein skandalıyla anılan çocuk tecavüzcüsü sapık isimlerle kol kola olduğu ortaya çıktı. 'Bilim' adı altında yürütülen faaliyetlerin arkasındaki kirli ağlar deşifre oluyor.

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı
Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı

Gündem

Epstein skandalı Lord Mandelson’ı vurdu! İngiltere bu istifayla sarsıldı

Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!
Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!

Dünya

Epstein dosyasında donduran diyalog: Ünlü tanıtımcıdan "Sana bebek getireyim mi?" teklifi!

Yıllardır "bilimsel gerçeklik" ambalajıyla toplumun inanç değerlerini özellikle İslam'ı hedef alan ve evrim teorisini tek mutlak gerçek gibi dayatan Evrim Ağacı sitesi hakkında şok edici bir bağlantı gün yüzüne çıktı. Sitenin, dünya kamuoyunda büyük infial yaratan Jeffrey Epstein davasının gölgesinde kalan Richard Dawkins ve vakfı tarafından açıkça desteklendiği bizzat kendi belgeleriyle tescillendi.

 

EPSTEIN’IN 'FİKİRDAŞI'NDAN TAM DESTEK

Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın oluşturduğu karanlık ağda adı sıkça geçen isimlerden biri olan ateist biyolog Richard Dawkins’in, Evrim Ağacı’na kol kanat gerdiği görüldü. Dawkins'in kurucusu olduğu vakfın, Evrim Ağacı’nın düzenlediği etkinliklere doğrudan katılım sağladığı ve bu platformu Türkiye’deki "sekülerizm" kalesi olarak gördüğü belirtiliyor.

 

KENDİ SİTELERİNDE İTİRAF ETTİLER

Sitenin kurucusu Çağrı Mert Bakırcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Richard Dawkins Vakfı’nın Evrim Ağacı’na verdiği destek gizli saklı değil. Paylaşılan ekran görüntülerinde, vakfın Evrim Ağacı'nı "Türkiye’de desteklenmesi gereken önemli bir organizasyon" olarak nitelediği ve sitenin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığı görülüyor.

 

GENÇLİĞİ KİMİN ELİNE TESLİM EDİYORUZ?

Bilimsel tarafsızlık maskesi takarak genç kuşaklara "aydınlanma" vaat eden bu yapıların, Batı merkezli karanlık odaklar ve şaibeli isimlerle olan organik bağı, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Aile yapısını ve toplumsal ahlakı hiçe sayan bir ideolojinin taşıyıcılığını yapan Evrim Ağacı’nın, pedofili skandallarının merkezindeki isimlerle anılan şahıslardan övgü alması, oynanan oyunun vahametini gözler önüne seriyor.

 

REZALETİN BELGESİ: "ÖZGÜR DÜŞÜNCE" ADI ALTINDA ETKİNLİK

Sitede yer alan bilgilere göre; Dawkins Vakfı'ndan Sean Faircloth gibi isimlerin katılımıyla düzenlenen "Özgür Düşünce ve Sekülerizm" başlıklı konferanslar, yerli ve milli değerlerimize karşı yürütülen sistemli çalışmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu şimdi, bilim adı altında bu karanlık ilişkilere imza atan yapıların gerçek niyetini sorguluyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23