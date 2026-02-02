Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola!

Yıllardır "bilimsel gerçeklik" ambalajıyla toplumun inanç değerlerini özellikle İslam'ı hedef alan ve evrim teorisini tek mutlak gerçek gibi dayatan Evrim Ağacı sitesi hakkında şok edici bir bağlantı gün yüzüne çıktı. Sitenin, dünya kamuoyunda büyük infial yaratan Jeffrey Epstein davasının gölgesinde kalan Richard Dawkins ve vakfı tarafından açıkça desteklendiği bizzat kendi belgeleriyle tescillendi.

EPSTEIN’IN 'FİKİRDAŞI'NDAN TAM DESTEK

Çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından tutukluyken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’ın oluşturduğu karanlık ağda adı sıkça geçen isimlerden biri olan ateist biyolog Richard Dawkins’in, Evrim Ağacı’na kol kanat gerdiği görüldü. Dawkins'in kurucusu olduğu vakfın, Evrim Ağacı’nın düzenlediği etkinliklere doğrudan katılım sağladığı ve bu platformu Türkiye’deki "sekülerizm" kalesi olarak gördüğü belirtiliyor.

KENDİ SİTELERİNDE İTİRAF ETTİLER

Sitenin kurucusu Çağrı Mert Bakırcı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Richard Dawkins Vakfı’nın Evrim Ağacı’na verdiği destek gizli saklı değil. Paylaşılan ekran görüntülerinde, vakfın Evrim Ağacı'nı "Türkiye’de desteklenmesi gereken önemli bir organizasyon" olarak nitelediği ve sitenin tanıtımı için sosyal medya üzerinden çağrılar yaptığı görülüyor.

GENÇLİĞİ KİMİN ELİNE TESLİM EDİYORUZ?

Bilimsel tarafsızlık maskesi takarak genç kuşaklara "aydınlanma" vaat eden bu yapıların, Batı merkezli karanlık odaklar ve şaibeli isimlerle olan organik bağı, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu bir kez daha akıllara getirdi. Aile yapısını ve toplumsal ahlakı hiçe sayan bir ideolojinin taşıyıcılığını yapan Evrim Ağacı’nın, pedofili skandallarının merkezindeki isimlerle anılan şahıslardan övgü alması, oynanan oyunun vahametini gözler önüne seriyor.

REZALETİN BELGESİ: "ÖZGÜR DÜŞÜNCE" ADI ALTINDA ETKİNLİK

Sitede yer alan bilgilere göre; Dawkins Vakfı'ndan Sean Faircloth gibi isimlerin katılımıyla düzenlenen "Özgür Düşünce ve Sekülerizm" başlıklı konferanslar, yerli ve milli değerlerimize karşı yürütülen sistemli çalışmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu şimdi, bilim adı altında bu karanlık ilişkilere imza atan yapıların gerçek niyetini sorguluyor.