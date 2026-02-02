  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı
Gündem

Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı

Venezuela, ABD'nin hava saldırıları ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyma girişimiyle tırmanan gerilimin ortasında, Washington'a sürpriz bir sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sevkiyatı gerçekleştirdi.

ABC News'un haberine göre Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD'ye yapılan LPG sevkiyatına ilişkin açıklamayı Telegram kanalından paylaştı.

Rodriguez, açıklamasında "Chrysopigi Lady" adlı geminin, askeri müdahale sonrasında ABD'ye yönelik ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını taşıyarak yola çıktığını belirtti.

Söz konusu sevkiyattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rodriguez, "Ülkenin ilk gaz molekülünü ihraç ederek bu tarihi dönüm noktasını kutluyoruz. Bu, Venezuela halkının refahı için bir başarıdır." ifadelerini kullandı.

 

RODRİGUEZ, 5 OCAK'TA GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLMUŞTU

Rodriguez, ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Yaptığı açıklamada Rodriguez, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

 

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

