  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Karısı yasaklamıştı! Halı saha maçına eşinden izin koparan adam ünlü oldu Çanakkale ağır hasta, CHP’li başkan batakta: ‘Oyunu kaybeden hesabı öder’ YPG provokasyonuna karşılık: Saldırının yaşandığı alan hudut karakoluna bağlandı Köpeğini Passatla dolaştıran CHP’li Sinem, kediye kör! İran Parlamentosu'nda milletvekilleri askeri üniforma giydi! "Amerika'ya Ölüm, İsrail'e Ölüm" sloganları atıldı ‘Eğer Suriye parçalanırsa…’ Oktay Saral’dan Erbakan’ın sözüyle hatırlatma Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar Suat Kılıç partilerin adını verdi! Yeniden Refah'tan seçim ittifakına yeşil ışık Din istismarının resmidir... Umreden geldi içkili mekânda yemek verdi “Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Sosyal Medya Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu.

Sosyal medyada yayınladığı videoda Avrupa macerasının hüsranla bittiğini üstü kapalı kabul eden fenomen, vatan hasretini bahane ederek geri döndü. Daha önce yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik sert ifadeler kullanan ismin, Avrupa sokaklarında beklediğini bulamaması ve Türkiye’nin güvenli liman olduğunu anlaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Batı hayranlığının yerini "aidiyet" söylemlerine bıraktığı bu dönüş, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalanlar
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalanlar

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması tamamlandı! İşte son 16 play-off turuna kalanlar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Spor

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakibi belli oldu

"Hind Receb'in Sesi" Avrupa Konseyinde yankılandı
"Hind Receb'in Sesi" Avrupa Konseyinde yankılandı

Kültür - Sanat

"Hind Receb'in Sesi" Avrupa Konseyinde yankılandı

PEUGEOT sahneye çıktı! POLYGON CONCEPT Avrupa’yı geziyor
PEUGEOT sahneye çıktı! POLYGON CONCEPT Avrupa’yı geziyor

Otomotiv

PEUGEOT sahneye çıktı! POLYGON CONCEPT Avrupa’yı geziyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

bizim nüfusumuz bol... git abi... kal abi... burası da chp.nin yalan kalesi....

Harun

Almayin bu tipleri sevdikleriyle bir omur mutlu olsunlar
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23