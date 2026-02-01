Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu.
Sosyal medyada yayınladığı videoda Avrupa macerasının hüsranla bittiğini üstü kapalı kabul eden fenomen, vatan hasretini bahane ederek geri döndü. Daha önce yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik sert ifadeler kullanan ismin, Avrupa sokaklarında beklediğini bulamaması ve Türkiye’nin güvenli liman olduğunu anlaması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Batı hayranlığının yerini "aidiyet" söylemlerine bıraktığı bu dönüş, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.