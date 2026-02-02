  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!

Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!

Kanada'nın Ontario eyaletini etkisi altına alan kar fırtınasında 50 aracın karıştığı dev bir zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü anlarda, alev alan bir araçtaki kadın sürücüyü kendi hayatını hiçe sayarak kurtaran Türk tır şoförü Işık Altınışık, Kanada basını ve halkı tarafından milli kahraman ilan edildi.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Highway 401 kara yolunda şiddetli kar fırtınasının tetiklediği korkunç bir zincirleme kaza meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesiyle 50 aracın birbirine girdiği kaosta iki tırın arasında sıkışan bir otomobil aniden alev aldı.

ALEVLERİN ARASINA DALDI, CAMI ELİYLE KIRDI

Görgü tanıklarının ve itfaiye ekiplerinin ifadelerine göre olay yerinde bulunan araçlardan birinin sürücüsü 40 yaşındaki Türk vatandaşı Işık Altınışık, yanan otomobildeki kadın sürücünün mahsur kaldığını fark edince hiç tereddüt etmeden alevlerin arasına dalarak otomobilin camını çıplak eliyle kırdı.

Aracın tamamen yanmasından saniyeler önce kadın sürücüyü dışarı çekmeyi başaran Işık Altınışık., bu cesur müdahalesi sırasında elinden yaralandı. Olay yerindekiler, Türk şoförün bu fedakarlığı olmasaydı sonucun çok daha trajik olabileceğini belirtti.

TIP EĞİTİMLİ MÜHENDİS ÇIKTI

Yaklaşık dokuz yıl önce Kanada’ya yerleştiği öğrenilen Işık Altınışık'ın olay sırasındaki profesyonel ve soğukkanlı tavrının tesadüf olmadığı ortaya çıktı. Kahraman sürücünün Türkiye’de bir süre tıp eğitimi aldığı, daha sonra mühendislik bölümünü tamamladığı ve ileri düzeyde ilk yardım bilgisine sahip olduğu öğrenildi.

Kanadalı yetkililer, Işık Altınışık'ın gösterdiği üstün cesaret nedeniyle "kahraman" olarak nitelendirildiğini ve kendisine resmi bir takdir verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı. Türk sürücünün davranışı ülke basınında da geniş yankı uyandırdı.

