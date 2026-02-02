  • İSTANBUL
Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...
Spor

Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yaser Asprilla: Galatasaray'ı küçüklüğümden beri...

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Yaser Asprilla açıklamalarda bulundu.

 

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ TAKİP EDİYORUM"

Transfer sürecinden bahseden Asprilla, "Küçüklüğümden beri takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarından övgüyle bahseden Kolombiyalı yıldız, "Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem futbol açısından... Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum." dedi.

