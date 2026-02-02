Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye Devleti ile mutabakat imzaladığı halde anlaşmadan cayarak askerleri ve sivilleri katletti. Bunun üzerine Suriye güçleri, başta Halep ve Rakka olmak üzere birçok bölgede teröristlere operasyon düzenledi.

Terör örgütü “ikinci Kandil” olarak anılan Rakka’da bile büyük yara aldı, yıllardır ABD/İsrail desteğiyle elinde tuttuğu noktalardan çekilmek zorunda kaldı.

TÜRK BAYRAĞINA HAİN SALDIRI

Bunun üzerine terör yandaşları sokağa inerek provokatif eylemlerde bulundular, DEM Parti’nin başını çektiği gruplar, Türkiye ve Suriye aleyhine sloganlar atıp teröristlerin yanında saf tuttular.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde de yürüyüş yapan YPG/SDG militanları, Türk Bayrağı’na saldırarak büyük bir skandala imza attılar. Nusaybin’de potansiyel bir terörist, direğe tırmanarak Türk Bayrağı’nı indirdi.

TÜRKİYE TEDAVİ ALTINA ALDI

Yakalanan Diyar Koç isimli PKK militanı, Türk askerine direnmeye kalkınca hafif yaralandı.

Buna rağmen, Türkiye merhametli davranarak, bu terör artığını tedavi altına aldı. DEM Partili Diyar Koç, başkent Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

ALGI OPERASYONUNA KALKIŞTILAR

DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, PKK’lı Diyar Koç üzerinden algı operasyonu yapmaya kalktı. Hülakü, “Hemşire, ‘Bunu bana teslim edin gidin. Zaten gereken neyse yaparım. Biz bunları sarı torbalarla teslim alıyorduk. Ben doğuda da görev yaptım. Eşim polis’ gibi tehditler savurmuş” dedi.

TERÖRİSTİ TEDAVİ EDERSEN OLACAĞI BU

Hülakü’nün açıklamaları büyük tepki çekti. Devletin merhametli davranıp Türk Bayrağı’nı indireni sarı torbaya sokmadan tedavi altına almasını bile eleştirmeye kalkan DEM Partililer, “Teröristi tedavi edersen olacağı bu” yorumlarına neden oldular.