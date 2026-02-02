İhanetin adı iktidar hırsı

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’yi terörle bölemeyen CHP zihniyeti, şimdi ise siyasi nifak çıkarmak için çırpınıyor. Kandil baronlarına “Size devlet teklif ediyorum” diyen CHP yönetimi, iktidar olmak için her türlü ihanete hazır olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’yi ecnebilere şikâyet etmekten; kıyıda köşede yabancı diplomatlarla buluşmaktan; PKK’nın siyasi aparatlarıyla gizli saklı görüşmeler yapmaktan çekinmeyen CHP’nin belalıları Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi, terör baronlarına sevimli görünmek için kapalı kapılar ardında Kent Uzlaşısı’ndaki doslarıyla sözde ‘Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı’ düzenlemekten de geri durmayarak her kirli ittifakta yer alacağını bir defa daha gösterdi. İkilinin bu tavrı infial uyandırdı. Tecrübeli siyasiler, CHP’nin iktidar olmak için vermeyeceği taviz olmadığını dile getirdiler. Özel ve İmamoğlu’nun Kandil’in desteğini elde etmek için her türlü hıyaneti sahnelemeye hazır olduğunu vurguladılar.

DOSTLARI KANDİL VE YPG

Olanları Akit’e değerlendiren eski CHP’li Savcı sayan, konuya ilişkin şunları söyledi: “CHP’nin barış gibi bir derdi yok. DEM’in de yok. Bu ikisinden barışa katkı gelmez. Şu anda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, müşkül durumda. Özel ve İmamoğlu, çaresiz DEM’e gidiyor. Ulusalcıları küstürmemek, DEM’in oylarını da kapmak için elinden geleni yapıyor. Herkesi memnun etmeye çalışıyor. Ancak samimi olmadığını ortaya koyuyor. ‘Herkese bir şey vereceğim’ diyenin kimseye bir şey vermediği biliniyor. CHP’nin de DEM gibi pişen aşa su katmak için her oyunu çevirdiği malum. Bunların ülkeye hayrının olmayacağı muhakkak. CHP gibi DEM’in de barıştan yana olmadığı açık. Yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. CHP ve DEM’in arzusu kavganın, gürültü patırtının devam etmesi. Bu ikisinin gerilimin dinmemesi için didindiği kati. Özel, neler yapmıyor ki! Ulusalcıları idare ederken Kandil’in aparatlarına şirin görünmeye uğraşıyor. Merak ediyorum, Mustafa Balbay ile Sezgin Tanrıkulu’nu nereye koyacak? Salih Uzun ile Sezgin Tanrıkulu’nu nereye koyacak? Bunların ortak fikirleri, paydaları yok ki! Belli ki Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, tribünlere oynuyor. AK Parti’nin atraksiyonları bu ikisini korkuttu ve yine yanlış ata oynamaya itti. Özgür Özel ve taifesi de İmamoğlu da Kandil’le iyi geçinme, dost olma gayretinde. Özel ve taifesinin de İmamoğlu’nun da muhatabı, yoldaşı Kandil’dir. CHP için temel olan DEM’i küstürmemektir, elden kaçırmamaktır. Her şey nettir. CHP’nin dostu Kandil’dir. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın dostu ise Kürt halkıdır.

FETÖ DE HER KILIĞA GİRERDİ

CHP Türkleri, DEM Kürtleri, FETÖ dindarları gelenek ve göreneklerinden koparıp başka ülkelerin hâkimiyetlerine sokmaya kalkmıştır. Aynı merkezden yönetilen bu üçü ülkenin başına beladır. Zehirdir. Panzehir ise Erdoğan’dır. CHP de DEM de FETÖ de iktidar olmak için her şeyi yapar. Bilhassa CHP, yönetimi ele geçirmek için her tavizi verir. Her ihanette yer alır. Her karanlık ittifaka girer. Her hileyi yapar. Özel’in, İmamoğlu’nun ülkemizi Avrupalılara şikâyet etiğini duyuyoruz. Bu ikisinin diplomatlarla orada burada bir araya gelip Türkiye hakkında ileri geri konuştuğunu görüyoruz. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun ne olduğunu biliyoruz. İşte ‘Erdoğan başta kalsın. Bir dönem daha devam etsin’ ısrarımızın temelinde bu vardır. Üç başlı kan emiciye karşı mücadele edilmesi için Erdoğan’ın görevde olması şarttır. “

SAMİMİYET HAK GETİRE

Eski CHP’li Sinan Yerlikaya ise, ikilinin terör temsilcileriyle ilişkilerini şöyle yorumladı: “CHP için tek amaç DEM’le güç birliğini devam ettirmek. Özel ve arkadaşları, seçimlerden galip çıkmak için her yolu mübah görüyorlar. ‘Seçimleri kazanalım da nasıl olursa olsun’ diyorlar. Vatanı, milleti, devleti umursamıyorlar. Özel ve arkadaşları, ‘Terörsüz Türkiye’ hususunda ise samimi değiller. DEM’liler de onlar gibiler. Samimi olsalar iktidara yardım ederlerdi. Barış için adım atarlardı. Ne yazık ki bunlar için temel olan oyları korumak veya artırmak. Olan Türkiye’ye oluyor ama milletimiz her şeyi not ediyor. Ne yazık ki Özel, CHP Genel Başkanı makamını dolduramıyor. Orası Atatürk’ün makamı. CHP Genel Başkanı için vatan, millet, devlet önemli olmalı. Gerisi ise teferruat olmalı. Eski bir CHP’li olarak Özel’in duruşu beni üzüyor. Özel ve arkadaşlarının Kandil’e sevimli görünme girişimlerini yadırgıyorum. DEM’den gelen her talep karşılanır mı? DEM yöneticileriyle devamlı toplantılar, görüşmeler yapılır mı? Ortalığı karıştıran DEM’e ayak uydurulur mu? Yine ülkeyi müşkül hâlde bırakacak hamlelerde bulunulur mu? Bu, CHP’ye yakışır mı?”