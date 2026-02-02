  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İsviçre'de yılbaşı gecesi faciaya dönüştü! Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı
Dünya

İsviçre'de yılbaşı gecesi faciaya dönüştü! Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsviçre'de yılbaşı gecesi faciaya dönüştü! Kayak merkezindeki bar yangınında can kaybı 41'e ulaştı

İsviçre'nin dünyaca ünlü Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yeni yıl kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangın, büyük bir trajediye yol açtı.

Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı sırada bir barda çıkan yangında yaralı olarak kurtulan ve Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden 18 yaşındaki İsviçreli genç hayatını kaybetti.

Valais Kanton Savcılığı, ölümü doğruladı.

Zürih Üniversitesi Hastanesi yönetimi, yangından yaralı olarak kurtulan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 5 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.

 

- İsviçre'deki barda çıkan yangın

İsviçre'de Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

1
