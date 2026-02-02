  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi! Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf! Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!" Dünyanın gözü Ankara’da: ABD ve İran heyetleri Türkiye’de buluşuyor! Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış? "ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!" Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak... ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu
Gündem Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın
Gündem

Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Nefes gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, barınma krizine dair kaleme aldığı yazısında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sosyal konut projelerini takdir ederek CHP kanadında soğuk duş etkisi yarattı. Sosyal konut hamlelerinin bir siyasi şov değil, millet için sosyal bir zorunluluk olduğunun altını çizen Bayraktaroğlu, "Adam yapıyor, destek verin de hakkını teslim edelim" minvalindeki çıkışıyla taraflı tarafsız herkesin dikkatini çekti.

Yazısına, 2018 seçim gecesi Muharrem İnce’nin söylediği “Adam kazandı kardeşim” sözünü hatırlatarak başlayan Nefes gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu, bu ifadenin bazen “teslimiyet”, bazen “olgunluk”, bazen de “gerçeğe saygı” anlamına geldiğini belirtti. İnce’nin o dönem sözleri nedeniyle eleştirildiğini anımsatan yazar, ancak seçim sonucunun değişmediğini vurguladı.

Bayraktaroğlu, günümüzde benzer bir “gerçeklik eşiği” ile karşı karşıya olunduğunu savunarak, Türkiye’de barınma krizinin artık teorik değil, somut bir sorun haline geldiğini ifade etti. Gençlerin ev kurmakta zorlandığını, kiracıların yüksek kiralar karşısında zorlandığını belirten yazar, bu tablo karşısında sosyal konut üretiminin zorunlu hale geldiğini dile getirdi.

 

Yazısının önemli bölümünü Murat Kurum’un çalışmalarına ayıran Bayraktaroğlu, Kurum’u “sahada çalışan bir teknokrat” olarak tanımladı. Emlak Konut Genel Müdürlüğü döneminden bu yana Kurum’u izlediğini belirten yazar, özellikle 2023 depremlerinin ardından deprem bölgelerinde uzun süre sahada bulunmasını öne çıkardı. Bayraktaroğlu, Kurum’un “151 gününü bizzat bölgede geçirerek konut çalışmalarını denetlediğini ve hızlandırdığını” yazdı.

Türkiye’de siyasetçi profilinin genellikle “makamında oturan” kişilerle özdeşleştirildiğini savunan Bayraktaroğlu, çok sayıda bakan görmesine rağmen sahada aktif çalışan az sayıda isimle karşılaştığını ifade ederek, Kurum’un bu açıdan ayrıştığını belirtti.

Yazar, hükümetin açıkladığı 500 bin sosyal konut hedefi üzerinden muhalefete de çağrıda bulundu.

 

İşte Memduh Bayraktaroğlu'nun "Adam yaptı kardeşim" başlıklı bugünkü yazısı:

2018 seçim gecesi Muharrem İnce’nin bir gazeteciye ne dediğini hatırlayın lütfen:

“ADAM KAZANDI KARDEŞİM…”

Bu cümle bazen bir teslimiyettir, bazen bir olgunluktur, bazen de gerçeğe saygıdır…

Ne var ki Muharrem İnce’nin asla, “teslimiyet” manasında söylemediği bu söz, CHP’li siyasetçileri ve pek çok CHP destekçisi meslektaşımızı öfkelendirdi...

Ama gerçek değişmedi:

Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha kazanmıştı…

Demokraside gerçekleri kabul etmek zayıflık değil, olgunluktur…

Bugün de benzer bir eşiğin önündeyiz zira, Türkiye’de barınma krizi artık teorik bir mesele değil…

Gençlerin ev kuramadıkları, kiracıların nefes alamadıkları, ailelerin maaşlarının yarısını kiraya verdikleri yürek yakan bir gerçektir...

Böyle bir tabloda sosyal konut üretmek de haliyle siyasi şov değil, sosyal zorunluluktur…

MURAT KURUM FARKI

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un hakkını teslim etmem gerekiyor…

Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nden beri izlediğim, özellikle 2023 depremlerinden sonra deprem bölgelerinde aylarca sahada olan, 151 gününü bizzat bölgede geçirip konutları denetleyen, hızlandıran bir bakan, bir teknokrat…

Bu ülkede “siyasetçi” denilince akla ne yazık ki, “bakanlık koltuğunda oturmayı seven kişi” gelir…

Çok siyasetçi/bakan gördüm ama bunların çok azının sahada çalıştıklarına tanıklık ettim...

Murat Kurum’un hakkını teslim ediş sebebim: yarattığı bu fark…

Bu genç teknokrat Bakan şimdi, 500.000 sosyal konut hedefiyle yola çıkıyor…

Bu noktada muhalefetin önünde iki yol var: refleksle karşı çıkmak… Denetleyerek desteklemek…

Ben ikinci yolun demokrasiyi büyüteceğine inanıyorum...

Çünkü gerçek muhalefet: ihaleleri denetler, şeffaflığı zorlar, finansman modelini sorgular ama, halkın yararına olan işi baltalamaz…

Ve evet… Hakkını teslim etmek gerekir ki: Murat Kurum bu alanda emek veriyor, çalışıyor, sahada bulunuyor… Bunu söylemek, beni de bunu söyleyebilecek muhalefet liderlerini de iktidar yanlısı yapmaz... Bu, sadece gerçeğe saygıdır… Çünkü demokrasi, “doğruya doğru” diyebilenlerin rejimidir…

Köstek değil, destek olmak

Son sözüm şu canlarım:

Ekonomi sadece rakam değildir… Ekonomi beklentidir, güven duygusudur, moraldir…

Toplum, “Devletim, benim barınma sorunumu çözüyor” derse; o moral, bazen faiz oranlarından bile güçlüdür…

Bu yüzden CHP: bu projelerin; şeffaf ihalelerle, temiz rekabetle, gerçek ihtiyaç sahiplerine öncelik verilerek yürütülmesi şartıyla, köstek değil, destek olmalıdır…

Bu ülke artık kavga değil çözüm istiyor…

Bu ülke slogan değil sonuç istiyor…

Bu ülke polemik değil umut istiyor…

Ve biri gerçekten bir şey yaptığında…

Şu cümleyi duymak istiyor: “Adam yaptı kardeşim…”

O halde ey CHP!.. Destek verin de “adam yapsın…”

Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti
Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti

Gündem

Murat Kurum, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'ı COP31 şampiyonu ilan etti

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu
Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Gündem

Bakan Kurum, Özgür'ü yerin dibine soktu

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü
Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

Konut Projeleri

Murat Kurum duyurdu! 121 bin 265 kişinin ev hayali gerçeğe dönüştü

Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri
Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri

Gündem

Murat Kurum’dan bir ilimize daha müjde! On binlerce konut inşası tamam! İşte evlerin ilk görüntüleri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri
Gündem

Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri

Fatih Ürek’in vefatının ardından düzenlenen cenaze töreninde, cami avlusuna başı açık gelen bazı isimlerin sergilediği lakayıt tavırlar, tel..
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23