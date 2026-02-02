  • İSTANBUL
Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Tırnak makasıyla ilgili o detay herkesi şok edecek cinsten olacak. Meğer yıllarca yanlış bildiğimiz o gerçek ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Tırnak makasının ucunda yer alan ve çoğu kişinin yıllardır fark etmediği küçük delik, sosyal medyada gündem oldu. İnternette pek çok kullanıcı, bu detayın aslında ne işe yaradığını yeni öğrendiğini itiraf ederken, "Bunca yıldır bunu bilmiyordum" yorumları peş peşe geldi. Peki söz konusu delik ne işe yarıyor?

#2
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Tartışma bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla başladı. Kullanıcı, "Kayınvalidem, tırnak makasındaki küçük deliğin ne işe yaradığını bilmediğimi fark edince kahkahalara boğuldu. Şimdi merak ediyorum, bunu bilmeyen tek kişi ben miyim?" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Tırnak makasındaki küçük delik, makasın anahtarlık, seyahat çantası ya da kişisel bakım çantalarına takılabilmesi için tasarlandı.

#4
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Bu delik sayesinde makas; halka, ip ya da kanca yardımıyla başka eşyalara tutturulabiliyor.

#5
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Özellikle sık kaybolan tırnak makasları için bu küçük tasarım detayı, seyahatlerde büyük kolaylık sağlıyor. Hatta bazı modeller, bu amaçla küçük zincirlerle birlikte satılıyor.

#6
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Gerçeği öğrenen kullanıcılar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Artık tırnak makasına eskisi gibi bakamayacağım" derken, bir diğeri "Hemen anahtarlığıma takıyorum" yorumunu yaptı.

#7
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Modern tırnak makaslarının geçmişi 1875 yılına kadar uzanıyor. ABD'de Valentine Fogerty, kaldıraçlı ilk tırnak makası modelinin patentini aldı.

#8
Foto - Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

1881 yılında Eugene Heim ve Celestin Matz, bugün kullanılan kelepçeli tasarımı geliştirdi.

