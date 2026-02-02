Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...
Tırnak makasıyla ilgili o detay herkesi şok edecek cinsten olacak. Meğer yıllarca yanlış bildiğimiz o gerçek ortaya çıktı.
Tırnak makasının ucunda yer alan ve çoğu kişinin yıllardır fark etmediği küçük delik, sosyal medyada gündem oldu. İnternette pek çok kullanıcı, bu detayın aslında ne işe yaradığını yeni öğrendiğini itiraf ederken, "Bunca yıldır bunu bilmiyordum" yorumları peş peşe geldi. Peki söz konusu delik ne işe yarıyor?
Tartışma bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımıyla başladı. Kullanıcı, "Kayınvalidem, tırnak makasındaki küçük deliğin ne işe yaradığını bilmediğimi fark edince kahkahalara boğuldu. Şimdi merak ediyorum, bunu bilmeyen tek kişi ben miyim?" ifadelerini kullandı.
Tırnak makasındaki küçük delik, makasın anahtarlık, seyahat çantası ya da kişisel bakım çantalarına takılabilmesi için tasarlandı.
Bu delik sayesinde makas; halka, ip ya da kanca yardımıyla başka eşyalara tutturulabiliyor.
Özellikle sık kaybolan tırnak makasları için bu küçük tasarım detayı, seyahatlerde büyük kolaylık sağlıyor. Hatta bazı modeller, bu amaçla küçük zincirlerle birlikte satılıyor.
Gerçeği öğrenen kullanıcılar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir kullanıcı, "Artık tırnak makasına eskisi gibi bakamayacağım" derken, bir diğeri "Hemen anahtarlığıma takıyorum" yorumunu yaptı.
Modern tırnak makaslarının geçmişi 1875 yılına kadar uzanıyor. ABD'de Valentine Fogerty, kaldıraçlı ilk tırnak makası modelinin patentini aldı.
1881 yılında Eugene Heim ve Celestin Matz, bugün kullanılan kelepçeli tasarımı geliştirdi.
