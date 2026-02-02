Bunca yıldır yanlış biliyormuşuz! Tırnak makasındaki o detay çok şaşırtacak...

Tırnak makasının ucunda yer alan ve çoğu kişinin yıllardır fark etmediği küçük delik, sosyal medyada gündem oldu. İnternette pek çok kullanıcı, bu detayın aslında ne işe yaradığını yeni öğrendiğini itiraf ederken, "Bunca yıldır bunu bilmiyordum" yorumları peş peşe geldi. Peki söz konusu delik ne işe yarıyor?