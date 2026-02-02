  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili bugün idrak edilecek İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü ABD destroyeri İsrail'den ayrıldı! Savaşın ayak sesleri Trump’tan Küba’ya ‘petrol’ ambargosu: Gasp ettiği petrolü ‘lütuf’ diye sunuyor Antalya'daki kaza halen gündemdeyken... Hakkari'de felaketin eşiğinden dönüldü! Mestan’ın ciddiyetsizliğini konuşalım, ama ya Murat Ongun’u? Küresel çetenin "pandemi" ve "beyin kontrolü" planı deşifre oldu! 2017’de pandeminin simülasyonu tartışılmış Armağan Çağlayan bile isyan etti! Camiye saygısızlık yapan Gülben Ergen'e sert eleştiri ABD’li şirket Artvin’de maden buldu! İslam kız çocuğunu mezardan kurtardı, Batı çukura fırlattı!
Ekonomi Altın ve gümüş çakıldı! Borsa'da günün ilk yarısı böyle bitti
Ekonomi

Altın ve gümüş çakıldı! Borsa'da günün ilk yarısı böyle bitti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Altın ve gümüş çakıldı! Borsa'da günün ilk yarısı böyle bitti

Altın ve gümüşün çakılırken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 13.578,12 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 260,17 puan ve yüzde 1,88 azalışla 13.578,12 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 3,41 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,08 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 5,70 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başladı.

 

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Altın ve gümüş çakıldı

Geride bıraktığımız haftayı büyük kayıpla kapatan altın ve gümüş yeni ayın ilk işlem gününde de düşüşünü sürdürdü.

Rekorlar kıran Borsa günü böyle tamamladı
Rekorlar kıran Borsa günü böyle tamamladı

Ekonomi

Rekorlar kıran Borsa günü böyle tamamladı

Borsa’da son 29 yılın en iyisi
Borsa’da son 29 yılın en iyisi

Ekonomi

Borsa’da son 29 yılın en iyisi

Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat
Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat

Sağlık

Altında ciddi nedenler yatıyor! Geceleri terden uyanıyorsanız dikkat

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23