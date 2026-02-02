  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ay’a gerçekten gidildi mi: NASA’nın en büyük sınavı Avokado yaprağını kaynatıp içen yaşadı! Sonuçları şaşkınlık verici düzeyde... Türkiye'deki dev yatırımdan çekilmeyi düşünüyorlardı! Arap devi 10 milyar dolar yatırım için görüşmelere başladı Dışarıdan almaya gerek kalmayacak! Evde yapılan poğaçanın hamurunu kabartmanın doğal yolu Uzman isim açıkladı! Osman Müftüoğlu tek tek sıraladı... İşte İlk 10 kritik belirti! Avrupa hayali kuranlara duyurulur! Almanya'da hayat durma noktasına geldi Yeni yılda liste değişti! İşte konut fiyatı en pahalı ve ucuz iller Hollanda devi kapıya dayanmışta oysa ki... Fred Fenerbahçe'ye kaldı Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki… İki vali el sıkıştı: 3,5 saatlik yol 45 dakikaya düşecek!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

Suudi Arabistan ekibi NEOM, yaz döneminde Galatasaray'dan Barış Alper'i almak istemişti. Ara transferde ise 18 yaşındaki Rayane Messi'yle anlaştılar.

#1
Foto - Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

NEOM, Strasbourg Kulübü'nün Pau FC'de kiralık olarak oynayan 18 yaşındaki genç oyuncusu Rayane Messi'yi satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı. Suudi Arabistan ekibi, yaz döneminde sol kanat için Barış Alper Yılmaz'ı istemişti. Hatta bu sebeple milli futbolcu ve Galatasaray tribünlerinin arası açılmıştı.

#2
Foto - Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

Ara transferde ise Barış Alper'i hiç düşünmediler. Onun yerine Rayane Messi'yle anlaştılar. 18 yaşındaki sol kanat, Ligue 2 ekibi Pau FC'de bu sezon 14 lig maçına çıktı. Sahada 654 dakika kalırken 2 gol üretti. Fransa U19 takımının da parçası olan Messi'nin ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.

#3
Foto - Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

1.75 boyundaki futbolcunun asıl bölgesi sol kanat. Ancak sağ tarafta da görev yapabiliyor. NEOM, ara transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın Barış Alper'i satmayacağını düşündüğü için hamlede bulunmadı. Aynı sorun, 2025 yazında da görülmüştü...

#4
Foto - Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

Sarı-Kırmızılılar, vakit darlığı sebebiyle milli futbolcunun ayrılığına izin vermemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"
Sosyal Medya

Sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor: "Ben Tayyipçi değilim ama en iyisi Erdoğan!"

Sokak röportajında bir vatandaşın samimi sözleri sosyal medyada viral oldu. Muhalif olduğunu belirten vatandaşın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakk..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
"Türkiye İslamlaşıyor" diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!
Gündem

“Türkiye İslamlaşıyor” diyerek Epstein pisliğinden yardım istemişlerdi… Robert Kolej’den açıklama geldi!

Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Landon Thomas Jr.'ın, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla ..
Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi
Gündem

Şüphe dolu birliktelik! Bir yanda Clinton bir yanda Mamdani’nin annesi

Epstein sapığının yakın dostu Bill Clinton’un yer aldığı ve New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin annesinin de bulunduğu ..
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon
Gündem

Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon

Nusaybin’de Türk bayrağını indirerek büyük bir provokasyona kalkışan terör örgütü PKK/YPG’nin militanı Diyar Koç, Türkiye’de tedavi edilmesi..
Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Gündem

Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!

Kendine yabancılaşmış, gözü ABD, ALMANYA ve İSVİÇRE’nin pırıltısından başka bir şey görmeyen sözde aydınlar anlamasa da; ecdadın adaleti ve ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23