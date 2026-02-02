Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...

Ara transferde ise Barış Alper'i hiç düşünmediler. Onun yerine Rayane Messi'yle anlaştılar. 18 yaşındaki sol kanat, Ligue 2 ekibi Pau FC'de bu sezon 14 lig maçına çıktı. Sahada 654 dakika kalırken 2 gol üretti. Fransa U19 takımının da parçası olan Messi'nin ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.