Suudi Arabistan devi bakın ne yaptı! Barış Alper yerine... Ortalığı karıştırdılar...
Suudi Arabistan ekibi NEOM, yaz döneminde Galatasaray'dan Barış Alper'i almak istemişti. Ara transferde ise 18 yaşındaki Rayane Messi'yle anlaştılar.
NEOM, Strasbourg Kulübü'nün Pau FC'de kiralık olarak oynayan 18 yaşındaki genç oyuncusu Rayane Messi'yi satın alma opsiyonuyla beraber kiraladı. Suudi Arabistan ekibi, yaz döneminde sol kanat için Barış Alper Yılmaz'ı istemişti. Hatta bu sebeple milli futbolcu ve Galatasaray tribünlerinin arası açılmıştı.
Ara transferde ise Barış Alper'i hiç düşünmediler. Onun yerine Rayane Messi'yle anlaştılar. 18 yaşındaki sol kanat, Ligue 2 ekibi Pau FC'de bu sezon 14 lig maçına çıktı. Sahada 654 dakika kalırken 2 gol üretti. Fransa U19 takımının da parçası olan Messi'nin ciddi bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.
1.75 boyundaki futbolcunun asıl bölgesi sol kanat. Ancak sağ tarafta da görev yapabiliyor. NEOM, ara transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın Barış Alper'i satmayacağını düşündüğü için hamlede bulunmadı. Aynı sorun, 2025 yazında da görülmüştü...
Sarı-Kırmızılılar, vakit darlığı sebebiyle milli futbolcunun ayrılığına izin vermemişti.
