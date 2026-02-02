  • İSTANBUL
Gündem Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor
Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor

Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG işgali altında bulunan Haseke’de tansiyon zirveye tırmanırken, Şam yönetimine bağlı birlikler kent merkezine girmek için Şeddadi bölgesinde konuşlanmış durumda. Taraflar arasında ordunun şehre girişi konusunda tam mutabakat sağlanmış olmasına rağmen, Suriye birliklerinin ilk adımı atacağı saat üzerindeki gizemli bekleyiş sürüyor.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Haseke kent merkezine girmesi beklenen Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler, Şeddadi kentinde toplanmış durumda.

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke'ye giriş konusunda kesin mutabakat sağlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin bölgeye hareket etmesi bekleniyor.

Şeddadi'de bekleyiş sürerken, İçişleri Bakanlığı güçlerinin Haseke'ye ne zaman gireceği ise belirsizliğini koruyor.

 

 

KOALİSYON UÇAKLARI HASEKE SEMALARINDA

Öte yandan terör örgütü YPG'nin Haseke'de bu sabah başlattığı sokağa çıkma yasağı ise sürüyor.

Kentteki belirsizlik sürerken, Haseke semalarında ise Koalisyon güçlerine ait savaş uçakları zaman zaman uçuş gerçekleştiriyor.

 

30 OCAK TARİHLİ GENİŞLETİLMİŞ ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 30 Ocak'ta imzalanan ateşkes ve genişletilmiş entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçlerin Haseke'ye gireceği duyurulmuştu.

Taraflar arasındaki anlaşmada, Haseke kent merkezindeki kamu kurumlarının Şam yönetimine bağlı devlet kurumlarıyla entegrasyonunun yapılacağı ve buradaki çalışanların kadroyu geçirileceği bildirilmişti.

Haseke'ye girecek güçlerin misyonu, burada ne kadar ve ne şekilde kalacağı konusunda ise ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

