Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

Türkiye’de zaman zaman erken seçim tartışmaları yaşanırken zaman zamanda anket sonuçları gündeme geliyor.

Araştırma şirketleri tarafından yayınlanan seçim anketlerinin çok farklı sonuçlar olması tartışmalara neden olurken konuya ilişkin çok dikkat çeken bir çıkış geldi.

TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, Cumhur İttifakı'nın oy oranını açıkladı.

NEDEN YÜZDE 60 ALACAKLARINI DA AÇIKLADI

Üçüncü Sayfa'dan Ramazan Durmuş'a konuşan Adan "Bugün Türkiye'de seçim olsa Cumhur İttifakı yüzde altmışın üzerinde oy alır.

Çünkü Cumhur İttifakı bir taraftan Karabağ’ı Ermenistan’dan alıp Azerbaycan’a bağlarken, Mavi Vatan anlaşmasını yapıp haklarımızı korurken, terörü Türkiye'den silip Suriye'den de Irak’tan da bölgemizden de sildiği bu süreçte elbette milletimiz Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacaktır" diye konuştu.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bu değer ölçüleriyle uzun süredir başlatmış bulunduğu "Hayırlı Günler Komşum" derdin derdimizdir kapsamında bugün de Perpa’da olduklarını bildiren Adan, şunları kaydetti:

Değerli basın mensupları Türkiye’miz önemli bir süreçten geçmektedir. Bu süreçte milletimizin demokrasisini koruyan, milletimizin birliğini koruyan esnaflarımızla beraber olmak her zaman bizim için çok değerli olmuştur.

Perşembe Pazarı, Osmanlı döneminin sanayisini temsil etmektedir. Cumhuriyet döneminde de Perpa temsil etmektedir. Perpa aşağı yukarı otuz beş kırk vilayetten daha fazla katma değer üreten, vergi veren binlerce iş yeriyle, binlerce çalışanıyla her gün kırk ile elli bin arasında ziyaretçisiyle İstanbul’a nefes veren, Türkiye’mize güç veren bir yerdir.

DEVLET BAHÇELİ'NİN 2023 YILINDAKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Devlet Bahçeli'nin 2023 yılında söylediği 'Önümüzdeki günler çok şey değişecek. Her şey değişecektir. Öyle gözüküyor ki inşallah Türkiye’miz değişmeyecektir.' sözlerini hatırlatan Adan, dünyada yaşanan kargaşaya rağmen Türkiye'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirtti.

Bahçeli'nin bu açıklaması ile bir hakikate işaret ettiğini vurgulayan Adan, "Şükürler olsun bu öngörüyle Türkiye’mizi yöneten Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ve büyük bir onurla ifade etmek isterim ki büyük tecrübeleriyle Cumhurbaşkanımızın oluşturduğu birlikteliktir." ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİMİN TÜRKİYE'YE SAĞLAYACAĞI FAYDA YOK"

Muhalefetin erken seçim çağrıları hakkında da konuşan Adan, "Takip ediyorum ben mitingleri. Henüz Perpa’dan mitinge giden yok. Esnafımız yok, işçimiz yok, emeklimiz yok.

Sabırla önündeki problemlerin çözümünü bekleyen milli birlik ve beraberlik içerisinde. Birileri erken seçimden bahsediyor. Erken seçimin Türkiye’ye sağlayacağı hiçbir fayda yok.

Türkiye problemlerini çözmek mecburiyetinde. Bu problemleri çözme noktasında da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın oluşturdukları birliktelik Türkiye’nin problemleri de her gün biraz daha güçlü bir şekilde çözüldüğüne şahit oluyoruz." diye konuştu.