  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi 2 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 2 Şubat 1814: Hayâtî Ahmed Efendi'nin vefatı (Osmanlı Âlimi) Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor! AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var' Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi! Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf! Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem Son dakika: Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor
Gündem

Son dakika: Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor

Son dakika haberi… Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, "Tefecilik" ve "POS Tefeciliği" suçlamalarıyla aranan 56 kişilik bir yapılanmayı deşifre etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 56 şüpheliye yönelik operasyonda 51 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik zorluk çeken vatandaşları sömüren ve yasa dışı yöntemlerle haksız kazanç elde eden bir şebekeye daha ağır darbe indirdi. Başkent merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, tefecilik ve POS cihazı üzerinden nakit çekim (POS tefeciliği) yapan onlarca şüpheli yakalandı.

Operasyonun odağında, kuyumcu, tekel bayii ve paravan şirketler üzerinden kredi kartı borcu olan vatandaşlara "nakit avans" adı altında yüksek faizli borç veren ve POS cihazlarını birer banka gibi kullanan şahıslar yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor..

Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi
Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi

Yerel

Eskişehir merkezli dev operasyon! 6 ildeki fuhuş çetesine darbe indirildi

Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi
Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi

Gündem

Mersin'de dev bahis operasyonu! 1.9 milyar liralık kara para trafiği deşifre edildi

Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar
Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar

Yerel

Bir yasa dışı bahis operasyonu daha! Tutuklandılar

Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi
Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi

Sağlık

Muş'ta tıp dünyasını heyecanlandıran operasyon! Ödüllü yöntemle dev kitle başarıyla temizlendi

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi
Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

Yerel

Şırnak’ta uyuşturucu operasyonu: Çekici dorsesinde 142 kilogram madde ele geçirildi

Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

Gündem

Hatay'da 1.7 milyarlık bahis operasyonu! Örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı

Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi
Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

Yerel

Amasya polisinden firari hükümlüye "Hoş geldin" operasyonu! İstanbul'dan kaçtı yakayı Amasya'da ele verdi

Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı
Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

Yerel

Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı
Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

Yerel

Ege'de kaçış operasyonu nefes kesti! Ayvacık açıklarında lastik bot kıskıvrak yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin Kürt sorununu konuştuğu konferansı basına kapalı düzenlemesini eleştirdiği yazısında Suriye’de Şara ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23