Son dakika: Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor
Son dakika haberi… Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, "Tefecilik" ve "POS Tefeciliği" suçlamalarıyla aranan 56 kişilik bir yapılanmayı deşifre etti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 56 şüpheliye yönelik operasyonda 51 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ekonomik zorluk çeken vatandaşları sömüren ve yasa dışı yöntemlerle haksız kazanç elde eden bir şebekeye daha ağır darbe indirdi. Başkent merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, tefecilik ve POS cihazı üzerinden nakit çekim (POS tefeciliği) yapan onlarca şüpheli yakalandı.
Operasyonun odağında, kuyumcu, tekel bayii ve paravan şirketler üzerinden kredi kartı borcu olan vatandaşlara "nakit avans" adı altında yüksek faizli borç veren ve POS cihazlarını birer banka gibi kullanan şahıslar yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor..
