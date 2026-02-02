Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

"BEYİN KANSERİ İÇİN DE ETKİLİ DOZLAR BULDUK" "Bor karışımlı bu türevlerin kanser hücrelerini yok ettiğini, kanser çoğalmasını engellediğini, aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de hücre canlılığını artırdığını bulduk." diyen Doç. Dr. Kar, sözlerini şöyle tamamladı: "En önemli özellik aslında bu. Çünkü birçok farklı ajan ortaya çıkıyor. Bunlar kanseri yenebiliyor ama sağlıklı hücreye de zarar veriyor. Bizim sentezlediğimiz bu bor türevi bileşikler sağlıklı hücrelerde hücre canlılığını artırırken, kanser hücrelerinde, farklı kanser hücresi tiplerinde kanser hücrelerini öldürdüğünü tespit ettik.