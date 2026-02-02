  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı! Yetkili isim açıkladı! 100 değil 1000 değil tamı tamına 6 bin İHA peş peşe saldırıya geçti Ronaldo aldığı kararla Suudi Arabistan'ı karıştırdı Galatasaray yönetimi aldığı kararla sosyal medyayı karıştırdı! Bu iddia çok konuşulur çok... Narin Güran iddialarına bakanlıktan yalanlama Bu sefer olsun artık! Beşiktaş’ın Kerim Alajbegovic için son kozu: Ciddi tehlike artık... Deneyince farkını göreceksiniz! Kuru öksürükten kurtulmanın doğal yolu Galatasaraylılara müjde ki ne müjde! Galatasaray'ın yeni transferi zaten kadroda!
Kadın - Aile
9
Yeniakit Publisher
Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde yaklaşık 10 yıldır yürütülen çalışmalarda, Bor türevlerinin kansere karşı etkili olduğunu tespit edildi.

#1
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Yer altı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye, özellikle zengin bor rezervleriyle ön plana çıkıyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde, yaklaşık 10 yıldır sürdürülen araştırmalar, bu yer altındaki bu paha biçilemez doğal zenginliğe ilişkin önemli bulguları ortaya çıkardı.

#2
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Üniversitenin Tıp Fakültesinde faaliyet gösteren KUYAM'da koordinatör Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde yürütülen araştırmada, bor madeninin "antikanser" özelliğe sahip olduğu belirlendi.

#3
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

KANSER HASTALIKLARI TEDAVİSİNDE ETKİLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ Projelerinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklendiğini belirten Doç. Dr. Kar, kanser hastalıklarının tedavisine yönelik ürün alanında başarılı sonuç aldıklarını dile getirdi.

#4
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için bor mineralinden ürünler geliştirdiklerini hatırlatan Doç. Dr. Kar, ''Borun kanseri tedavi edip edemeyeceğini merak ettik ve bu soruya cevap aramak için yola çıktık'' diye konuştu.

#5
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

"ANTİKANSER ÖZELLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIK" Çalışmaları kapsamında hücre kültürü deney çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Doç. Dr. Kar, şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz bor türevlerini farklı kanser hücrelerinde denedik. Etkili dozunu bulduk ve bunların antikanser (kanser karşıtı) özelliğini ortaya çıkardık. Bu türevleri klinik aşamalarına doğru hazırlıkları da tamamladık. Çalışmalar ve deneyler tamamlandıktan sonra geliştirdiğimiz bu türevler toz halinde ve kapsül içinde kullanılacak."

#6
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Hayvan deneyleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Doç. Dr. Kar, yakında elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılacağını dile getirdi.

#7
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

Hayvan deneyleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Doç. Dr. Kar, yakında elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılacağını dile getirdi.

#8
Foto - Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!

"BEYİN KANSERİ İÇİN DE ETKİLİ DOZLAR BULDUK" "Bor karışımlı bu türevlerin kanser hücrelerini yok ettiğini, kanser çoğalmasını engellediğini, aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de hücre canlılığını artırdığını bulduk." diyen Doç. Dr. Kar, sözlerini şöyle tamamladı: "En önemli özellik aslında bu. Çünkü birçok farklı ajan ortaya çıkıyor. Bunlar kanseri yenebiliyor ama sağlıklı hücreye de zarar veriyor. Bizim sentezlediğimiz bu bor türevi bileşikler sağlıklı hücrelerde hücre canlılığını artırırken, kanser hücrelerinde, farklı kanser hücresi tiplerinde kanser hücrelerini öldürdüğünü tespit ettik.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’
Gündem

Epstein dosyalarında ‘Erdoğan’ itirafı! ‘Orduyu temizliyor’

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyalarından birinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin dikkat çekici bilgi..
Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı
Sosyal Medya

Avrupa hayali hüsranla bitti! Batı güzellemesi yapan ismin Türkiye itirafı şaşırttı

Yıllarca Avrupa güzellemesi yapıp gurbetçileri hedef alan o isim, Batı'daki "hayallerinin" suya düşmesiyle çareyi Türkiye'ye dönmekte buldu...
Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor
Gündem

Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor

SURİYE'de siyasi ve askeri dengeleri değiştirecek kritik bir gelişme yaşandı. ŞAM yönetimi ile terör örgütü PKK/YPG'nin ana gövdesini oluştu..
Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...
Gündem

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak...

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Epstein belgeleri bir skandal değil, küresel bir sistem fotoğrafıdır dedi ve artık krallar çıplak paylaşım..
Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları
Gündem

Ümit Özdağ'a şok suçlamalar! Eski danışmandan kayıt dışı para itirafları

Eski Zafer Partisi Genel Başkan Danışmanı, Ümit Özdağ’a yönelik çarpıcı iddialarda bulunarak parti içindeki finansal süreçleri hedef aldı. ..
Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş
Dünya

Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı yeni belgelerde, cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein’ın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23