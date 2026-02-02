Dünyada en çok Türkiye'de var: Kanser karşıtı özelliği gün yüzüne çıktı!
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde yaklaşık 10 yıldır yürütülen çalışmalarda, Bor türevlerinin kansere karşı etkili olduğunu tespit edildi.
Yer altı kaynakları açısından oldukça zengin bir ülke olan Türkiye, özellikle zengin bor rezervleriyle ön plana çıkıyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öncülüğünde, yaklaşık 10 yıldır sürdürülen araştırmalar, bu yer altındaki bu paha biçilemez doğal zenginliğe ilişkin önemli bulguları ortaya çıkardı.
Üniversitenin Tıp Fakültesinde faaliyet gösteren KUYAM'da koordinatör Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde yürütülen araştırmada, bor madeninin "antikanser" özelliğe sahip olduğu belirlendi.
KANSER HASTALIKLARI TEDAVİSİNDE ETKİLİ SONUÇLAR ELDE EDİLDİ Projelerinin Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklendiğini belirten Doç. Dr. Kar, kanser hastalıklarının tedavisine yönelik ürün alanında başarılı sonuç aldıklarını dile getirdi.
Daha önce bağırsak ve kıkırdak hastalıklarının tedavisi için bor mineralinden ürünler geliştirdiklerini hatırlatan Doç. Dr. Kar, ''Borun kanseri tedavi edip edemeyeceğini merak ettik ve bu soruya cevap aramak için yola çıktık'' diye konuştu.
"ANTİKANSER ÖZELLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDIK" Çalışmaları kapsamında hücre kültürü deney çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Doç. Dr. Kar, şöyle konuştu: "Geliştirdiğimiz bor türevlerini farklı kanser hücrelerinde denedik. Etkili dozunu bulduk ve bunların antikanser (kanser karşıtı) özelliğini ortaya çıkardık. Bu türevleri klinik aşamalarına doğru hazırlıkları da tamamladık. Çalışmalar ve deneyler tamamlandıktan sonra geliştirdiğimiz bu türevler toz halinde ve kapsül içinde kullanılacak."
Hayvan deneyleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Doç. Dr. Kar, yakında elde edilen verilerin bilimsel yayınlarla literatüre kazandırılacağını dile getirdi.
"BEYİN KANSERİ İÇİN DE ETKİLİ DOZLAR BULDUK" "Bor karışımlı bu türevlerin kanser hücrelerini yok ettiğini, kanser çoğalmasını engellediğini, aynı zamanda sağlıklı hücrelerde de hücre canlılığını artırdığını bulduk." diyen Doç. Dr. Kar, sözlerini şöyle tamamladı: "En önemli özellik aslında bu. Çünkü birçok farklı ajan ortaya çıkıyor. Bunlar kanseri yenebiliyor ama sağlıklı hücreye de zarar veriyor. Bizim sentezlediğimiz bu bor türevi bileşikler sağlıklı hücrelerde hücre canlılığını artırırken, kanser hücrelerinde, farklı kanser hücresi tiplerinde kanser hücrelerini öldürdüğünü tespit ettik.
