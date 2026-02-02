Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda

Sebahattin Ayan İstanbul

Daha önce “Hakkımda tek bir soruşturma yok” dediği halde soruşturma üstüne soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik dosyalara bir yenisi eklendi. CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ihale kanununa aykırı hareket ederek doğrudan temin yöntemiyle belediyeyi zarara uğrattığı öğrenildi. Mansur Yavaş ve ekibinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesi kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında yüzde 10’luk bütçe sınırını aştığı belirtildi.

KAMU ZARARINA SEBEP OLDU

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel Kalem Müdürlüğü’nün mal ve hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu’na aykırı hareket edildiği iddiasıyla başlatılan süreç ile ilgili olarak, ABB Mansur Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında “Görevi Kötüye Kullanmak” ve “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi” suçlarından soruşturma izni istedi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/D maddesi kapsamında yapılan doğrudan temin alımlarında, kanunda açıkça belirlenen %10’luk bütçe sınırı aşıldığı tespit edilerek, Özel Kalem Müdürlüğü’nün mal ve hizmet alımları için ayrılan 4 Milyon 289 bin 400 bin TL’lik bütçeye karşın, 2 milyon 924 bin 584 TL tutarında harcamanın doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı, bu rakamın bütçenin %68,18’ine tekabül ettiği kaydedildi.

Söz konusu oran, doğrudan teminin istisnai bir yöntem olmasına rağmen fiilen ana alım yöntemi haline getirildiği iddialarını güçlendirirken; ihale yoluyla yapılması gereken alımların bilinçli şekilde bu yöntemle gerçekleştirildiği şüphesini de beraberinde getirdi. Bu durumun, ciddi kamu zararına yol açtığı, rekabetin engellendiği ve görevin kötüye kullanıldığı yönündeki ihtimalleri gündeme getirdi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Başsavcılığı incelemesinde, Özel Kalem Müdürlüğü’nün mal ve hizmet alımlarına yönelik ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler bulunduğu tespit edilerek, 13 Ocak 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edildiği, Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2025’te sürecin akıbetine ilişkin İçişleri Bakanlığı’na yazı yazdığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığının 17 Eylül 2025 tarihli cevabında ise ön incelemenin hâlen devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.

USULSÜZLÜKTE ARTIŞ VAR

Öte yandan söz konusu dosya, Mansur Yavaş hakkında kamuoyuna yansıyan onuncu soruşturma olarak kayıtlara geçerken, Yavaş yönetimine yönelik yargısal incelemelerin sayısındaki artış da bir kez daha dikkat çekti. Daha önce gazetemiz Akit’in de gündeme getirdiği konser organizasyonları, ANKAPARK süreci, imar uygulamaları ve son olarak Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki usulsüzlük iddiaları nedeniyle yargı gündemine gelen Yavaş yönetimi, bu son dosyayla birlikte bir kez daha hukuki tartışmaların merkezine oturdu.