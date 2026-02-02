27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu

Japonya’da 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, ülke genelinde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yayımlanan en son verilere göre, kar ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27’ye, yaralı sayısı ise 290’a yükseldi.

Kar yağışının bilançosu özellikle Niigata Eyaleti'nde ağır oldu. Burada 12 kişi hayatını kaybederken, Akita'da 6, Hokkaido'da 3, Aomori'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca Iwate, Yamagata, Nagano ve Shimane eyaletlerinde birer ölüm bildirildi.

Yetkililer, kazaların çoğunun düşme, çatı temizliği sırasında yaşanan kazalar ve buzlanma kaynaklı trafik olayları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Ülke genelinde 101’i ağır, 189’u hafif olmak üzere toplam 290 kişi yaralandı. Özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanması ve toplu taşımanın aksaması nedeniyle günlük yaşam sekteye uğradı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği, otoyollarda ise uzun süreli araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.