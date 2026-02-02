  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun! İhanetin adı iktidar hırsı Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı! Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Batı'nın dijital Truva atı '+90'
Dünya 27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu
Dünya

27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
27 ölü, 290 yaralı: Japonya’da kar kabusu

20 Ocak’tan bu yana Japonya genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar, birçok eyalette yaşamı felç ederken, en az 27 kişi hayatını kaybetti, 290 kişi ise yaralandı.

Japonya’da 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren etkili olan şiddetli kar yağışı ve düşük hava sıcaklıkları, ülke genelinde yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı (FDMA) tarafından yayımlanan en son verilere göre, kar ve soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 27’ye, yaralı sayısı ise 290’a yükseldi.

Kar yağışının bilançosu özellikle Niigata Eyaleti'nde ağır oldu. Burada 12 kişi hayatını kaybederken, Akita'da 6, Hokkaido'da 3, Aomori'de 2 kişi yaşamını yitirdi.

Ayrıca Iwate, Yamagata, Nagano ve Shimane eyaletlerinde birer ölüm bildirildi.

Yetkililer, kazaların çoğunun düşme, çatı temizliği sırasında yaşanan kazalar ve buzlanma kaynaklı trafik olayları nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Ülke genelinde 101’i ağır, 189’u hafif olmak üzere toplam 290 kişi yaralandı. Özellikle kırsal bölgelerde yolların kapanması ve toplu taşımanın aksaması nedeniyle günlük yaşam sekteye uğradı. Kar kalınlığının bazı bölgelerde bir metreyi geçtiği, otoyollarda ise uzun süreli araç kuyruklarının oluştuğu bildirildi.

Japonya yarım yüzyıl sonra pandasız kaldı!
Japonya yarım yüzyıl sonra pandasız kaldı!

Dünya

Japonya yarım yüzyıl sonra pandasız kaldı!

Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp
Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp

Dünya

Japonya’da çeteler iş başında Sokakta 2,7 milyon dolarlık gasp

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor
Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

Dünya

Öğrenci intiharları zirvede: Japonya’da intihar tırmanıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23