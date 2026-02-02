  • İSTANBUL
Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Beyaz çay, en az işlenmiş çay türlerinden biri olarak Türkiye'de pek az bilinse de faydalarıyla çok etkili bir ürün...

#1
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Beyaz çay, en az işlenmiş çay türlerinden biri olduğu için hem tadı hem de içerdiği bileşenler açısından özel bir yere sahiptir. Çin, Japonya ve Vietnam gibi ülkelerde çok tüketilen beyaz çayın faydaları saymakla bitmiyor.

#2
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Japonya, Çin ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde yüzyıllardır tüketilen beyaz çay, en az işlenmiş çay türlerinden biri olarak son yıllarda sağlık odaklı beslenmenin öne çıkan içecekleri arasında yer alıyor. Peki, beyaz çayın faydası ne?

#3
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Akşam'a göre; Antioksidan içeriği, bağışıklık sistemine ve kalp–damar sağlığına olası katkılarıyla dikkat çeken beyaz çayın, bilimsel çalışmalarda öne çıkan etkileri mercek altına alındı.

#4
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Bilimsel çalışmalarda öne çıkan başlıca etkileri: Güçlü antioksidan kaynağıdır Kateşin ve polifenol içeriği yüksektir. Hücre hasarına yol açan serbest radikallerle mücadele eder.

#5
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Bağışıklık sistemini destekler Antimikrobiyal özellikleri sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucu etki gösterebilir. Kalp–damar sağlığına katkı sağlar LDL (kötü kolesterol) oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olabilir.

#6
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Ağız ve diş sağlığı Florür ve antibakteriyel bileşenleri diş çürüklerine karşı koruyucu olabilir.

#7
Foto - Japonya'nın ve Çin'in vazgeçilmezi bu çay! Öyle bir faydası var ki…

Not: Aşırı tüketim önerilmez; özellikle mide hassasiyeti olanlarda aç karnına içilmesi rahatsızlık verebilir.

