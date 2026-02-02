  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler valiliğin açıklamasına çevrildi 2 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 2 Şubat 1814: Hayâtî Ahmed Efendi'nin vefatı (Osmanlı Âlimi) Gazze’de Ateşkes İşlemiyor Katliamlar Devam Ediyor! AKOM İstanbul için saat verdi! Buz gibi hava ve kar kapıda ABD'li yetkili: 'Trump ile Erdoğan arasında kardeşçe bir bağ var' Ruslar 5 bin kez bombaladı: Zelensky hava savunma desteği istedi! Küresel çetenin tehlikeli gördüğü dört liderden birisi Erdoğan: Epstein’in "açıksız" dediği o büyük itiraf! Epstein belgelerinden Fransa Cumhurbaşkanı Macron çıktı! Yalvarıp durmuş Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem Kandil’e yaranma mesajlarına tepki
Gündem

Kandil’e yaranma mesajlarına tepki

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kandil’e yaranma mesajlarına tepki

Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nun Kandil’in baronlarına yaranmak için Türk bayrağı dahi konulmayan CHP’nin konferansına gönderdiği mesaj parti içinde rahatsızlık çıkardı. CHP’li Tanju Özcan’ın ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve CHP’nin eski genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal da Ekrem İmamoğlu’na cephe aldı.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in PKK’nın siyasi kanadı DEM Partisine şirin gözükmek adına organize ettiği “Toplumsal Barış ve Demokrasi Konferansı” partide rahatsızlığa sebep oldu. Önceki gün gerçekleştirilen ve Silivri’de tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da mektup gönderdiği konferansa parti içinden tepkiler dinmek bilmiyor. Milliyetçi çıkışlarıyla bilinen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın ardından skandal toplantıya AK Parti kanadından da tepki geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. Ali Özkaya, İmralı’ya gönderilen heyete milletvekili vermeyen, bölgede huzuru bozan YPG’ye sahip çıktığını savunduğu yapılarla arasına mesafe koymayan ve PKK/KCK ile yapılan “kent uzlaşısı”nın arkasında duran Özgür Özel ile yolsuzluk, rüşvet ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’na sert tepki gösterdi. Kendini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi mensubu olarak gören milliyetçi CHP’lilere ve özellikle Afyonkarahisar’daki vatandaşlara seslenen Özkaya, “Kendisini Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi mensubu olarak kabul eden milliyetçi CHP’liler ve özellikle Afyonkarahisar’daki hemşerilerim: Türk Bayrağının görünür veya hiç olmadığı, Terörsüz Türkiye Sürecini eleştirip PKK’lıların da olduğu bir program yapılmasını ve bu programda kameraların da dışarı çıkartılmasını doğru buluyor musun? Siz bunu kabul ediyor musunuz” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"
Gündem

Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!"

Küresel sapkınlık şebekesinin merkezindeki isim Jeffrey Epstein’in dava dosyalarından çıkan şok edici bir e-posta, 2017 yılındaki KATAR kuşa..
Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti
Gündem

Polis pompacı kılığına girdi! Araçtan çıkanlar şok etti

Bursa'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü, ..
Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?
Gündem

Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz?

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin Kürt sorununu konuştuğu konferansı basına kapalı düzenlemesini eleştirdiği yazısında Suriye’de Şara ile..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23