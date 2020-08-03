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Aktüel

Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 13:48:04 -
Atatürk'ün Konya'ya gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı

KONYA (AA) - Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya'yı ilk ziyaretinin 100. yıl dönümü münasebetiyle anma töreni yapıldı.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen anma töreni, buraya çelenk bırakılmasıyla başladı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Mevlana Müzesi Müdür Yardımcısı Naci Bakırcı, burada yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Konya'yı ilk ziyaretinin 100. yıl dönümünün idrak edildiğini söyledi.

- "Gazi, toplamda 13 kez Konya'yı ziyaret etti"

Atatürk'ün, İstanbul ve İzmir'den sonra en çok ziyaret ettiği ilin Konya olduğuna dikkati çeken Bakırcı, şunları kaydetti:

"Gazi, toplamda 13 kez Konya'yı ziyaret etti. Bugün müze olarak kullanılan mekanda ise 33 gün misafir edilmiştir. Atatürk, ilk ziyaretini 3 Ağustos 1920'de, son ziyaretini de vefatından kısa bir süre önce, 20 Kasım 1937'de gerçekleştirmiştir. Atatürk ile Konya arasında gönülden bir sevgi bağı kurulmuştur. Atatürk'ün Konya ile alakalı sözlerine baktığımızda bunu daha iyi anlayabiliriz. Atatürk, 1923'te Konya'daki Türk Ocağı ziyaretinde anı defterine, 'Konya, öz Türk vatanıdır. Konya, asırlardan beri tüten bir nurun ocağıdır. Türk kültürünün esaslı kaynaklarından biridir.' notunu düşmüştür."

Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, idari ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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