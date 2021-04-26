Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Kapısı Platformunda yerini aldı

Platform, uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanlarının hizmetine sunuldu. Bu süreci başından beri takip eden Atatürk Üniversitesi, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı platformu çalışmalarına Nisan 2021 tarihinde start verdi. Pilot çalışmaları başlatan üniversite, personelin sisteme kaydedilmesinin ardından eğitimleri uygulayacak. Uzaktan Eğitim Kapısının faydalarından bahseden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, zamandan ve mekândan tasarruf eden her projenin çerisinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Çomaklı, şu ifadeleri kullandı: “Atatürk Üniversitesi personelinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, personelin kurum içi eğitimlere katılımını zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde desteklemek böylece günümüzün en değerli kaynağı olan zamanın verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak temel amaçlarımızdan. Attığımız önemli adımla yeni dönemde sürekli gelişim gayesiyle portal üzerinde istenilen zaman diliminde izlenebilen eğitim içerikleri üretilecek ve tüm Atatürk Üniversitesi personelinin kullanımına sunulacaktır. İçerikte aday memur eğitimi, oryantasyon eğitimi, mesleki gelişim eğitimleri, kişisel gelişim eğitimleri, mevzuat eğitimleri, insan kaynakları yönetimi eğitimleri, bilgi teknolojileri eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, uygulamalı eğitimler ile Atatürk Üniversitesi İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yüklenen diğer eğitimler yer alıyor.”