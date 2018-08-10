Atatürk Havalimanı 5 bin TIR'la taşınacak

Dünyanın en büyük havalimanı unvanını almaya hazırlanan İstanbul’un 3. havalimanı belgesellere konu olacak bir taşınma operasyonuna da sahne olacak. Dün bir basın toplantısı düzenleyerek şirketin 2018 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ayrıca taşınma operasonuyla ilgili de bilgi paylaştı. “Dünyanın en büyük göçüne hazırlanıyoruz” diyen İlker Aycı, “Taşınmamız havadan olacağı gibi yerde de büyük bir operasyon olacak. 5 bin TIR’lık malzeme Atatürk Havalimanı’ndan yeni havalimanına taşınacak. 5 bin TIR uç uca eklendiğinde uzunluğu 300 km’yi buluyor. Dünyada ilk kez 90 milyonluk bir havalimanına taşınma gerçekleşecek. 15 bin yer hizmetlerinde kullanılacak ve taşınacak teçhizatın 10 bini bizzat bizim. Öyle teçhizatlar var ki uçakları çektiğimiz, onlardan biri 44 ton, yani 7 fil ağırlığında. 50-60 yıllık evimizi inşa ediyoruz. Havacılık sektörü hataların ağır bedellerle ödendiği bir sektör. Atatürk havalimanı gibi yeni havalimanının da her detayına hakim olacağız” dedi. THY, yeni havalimanında deneme operasyonlarına dün başladı. Saha çalışanları sanki tüm operasyon başlamış gibi gerçek uçaklarla denemeye geçti.



45 SAATLİK OPERASYON



Aycı, THY’nin taşınmasının 5 bin TIR’la 45 saatte biteceğini belirtti. Aycı, THY’nin 33 bin personelinin de yeni havalimanına geçeceğini ifade ederek şunları söyledi: “Kartaca Kralı Hannibal’ın Alp dağlarını aşan ordusu 33 bindi. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethederken sahip olduğu ordunun büyüklüğü bazı tarihçilere göre yine aynı. Biz de yeni evimize işte bu büyüklükte bir aile olarak taşınacağız. 5 bin TIR’ı arka arkaya dizdiğiniz zaman 300 km ediyor, İzmit’e kadar bir kuyruk oluşuyor. Bizim için 2 havalimanı arasında en kritik yol Basın Ekspress olacak.”



16 BİN M2’LİK LOUNGE



Yeni havalimanının 35 bin metrekare ile dünyanın en büyük duty freelerine sahip olduğuna dikkat çeken Aycı, “Gidişte yer alan lounge alanının büyüklüğü 10 bin metrekare. Buna iç hatlar ve gelişi eklediğimiz de büyüklük 16 bin metrekareye çıkıyor” dedi. Aycı, yeni loungelar’da çocuklar için de oyun alanlarının yer alacağı bilgisini paylaştı. Aycı, “Doğal olarak dünyanın en büyük lounge’u da bizde olacak. Lego ile çalışmaya devam edeceğiz. Sanatı da lounge’a taşıyacağız. İstanbul Modern ile anlaştık” dedi.



YOLCUYU DOLDURDU GELİRİ COŞTU



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın verdiği bilgiye göre THY’nin toplam gelirleri, 2018 yılının ilk yarı yılında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 434 milyon dolar net dönem zarar eden THY’nin bu yılın aynı döneminde bu defa net karı 41 milyon dolar oldu. Aycı, “Geçen yıldan bu yana iyileşme 500 milyon dolar oldu. Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, amortisman, vergi ve kira gideri öncesi kâr) yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak 1.28 milyar dolar seviyesine ulaştı. FAVKÖK marjı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 1.5 puan artarak yüzde 21.5 olarak gerçekleşti. Söz konusu değer, sektördeki kârlı havayollarından biri olmaya devam eden THY’nin bugüne kadar elde ettiği en yüksek ilk yarı FAVKÖK değeri oldu” diye konuştu. THY, bu yıl yaklaşık 12.5 milyar dolar satış geliri elde etmeyi hedefliyor. İlker Aycı, “THY yurtdışı satışları döviz bazında yapıyor. Döviz cinsi borçlarımız için de riski dağıtıyoruz ve bunu iyi yönetiyoruz. Kurlardaki artış bilançoya olumlu yansıyor.”



EN BÜYÜĞÜN 4 KATI



Yeni havalimanının Bozcaada’nın iki katı büyüklüğünde olacağına işaret eden İlker Aycı, “Dünyanın en büyük kapasiteli havalimanı olan Atlanta, 1.902 hektar alan üzerine kurulu. Yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli İstanbul’un yeni havalimanı ise 7.594 hektar alana sahip. Londra’daki Heatrow havalimanının kapasitesi 73.4 milyon yolcu ve yer kapladığı alan 1.227 hektar. Atatürk Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 61.3 milyon ve 1.165 hektar alana kurulu” diye konuştu.



Kaynak: Hürriyet