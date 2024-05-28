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Gündem Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 00:56:00 -
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan bazı birimlere ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Yılmaz, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne Hakan Öztatar, Mevzuat Genel Müdürlüğüne Mehmet Ökmen, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğüne Enis Yavuz Yıldırım, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne Günay Albayrak, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Ömer Serdar Atabey, Personel Genel Müdürlüğüne Turan Kuloğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Serdar Ateş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Servet Gül ve Strateji Geliştirme Başkanlığına Tahir Hırslı atandı.

Ayrıca aynı sayılı kararname ile İnsan Hakları Dairesi Başkanı Hacı Ali Açıkgül ve İcra İşleri Dairesi Başkanı Yusuf Arapoğlu görevlerinden alınırken, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına Abdullah Aydın, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına ise Hasan Özçelik getirildi.

Kaynak: AA

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Yorumlar

Hacizli cek senet icraları kararı alana yeni daire başkanımı emir verecek fatura irsaliye sorun yoksa yapmayın diyemi.

Hala adliyelerde icra kararı alınmış, icra kararı alinan dosyalara ne verdin fatura irsaliye nerde diye soramayan 150 bin tl ilik senetle tüm mal varlıgina haciz kararı alıp, senet zorla imzalandırıldigını bilmeden, zorla imzalayan, şikayet etse, adamlar gurub her yerden haber alıyorlar. Cokmu zormu ne verdin fatura belge, ver yok sa haciz edemez kanunu cikarmak yada hacizli dosyalar maliye inceleyip de devlete en azindan vergi kacakci tefeci mafya talancıdan engelemek ve devlete resen haciz yapanin vergi kaydı yoksa devlete hem gelir gelse
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