Atalay Filiz davasında flaş gelişme!

Tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı ve Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürmekle suçlanan Atalay Filiz’in bir başka davası da bugün görüldü. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Filiz, başka kişilere ait kimlikler üzerinde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Anılan dava duruşması öncesi Filiz’in avukatı, müvekkilinin tam teşekküllü bir akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesini talep etmişti. Daha önce benzer yöndeki talepleri geri çeviren mahkeme bu kez talebi kabul etti.

Hastaneye sevk edilecek

Mahkeme, Filiz’in, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verdi. Bu hastanede çıkacak rapor, Filiz’in, ceza ehliyetinin olup olmadığını ortaya koyacak.

Diğer dosyaları de etkileyebilir

Mahkemenin kararını değerlendiren Atalay Filiz'in avukatı Merve Uçanok, "Atalay Filiz'in üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında suç tarihi itibariyle cezai ehliyetinin olup olmadığı değerlendirilmek üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilecek. Filiz ile ilgili dava dosyasına sunduğumuz sağlık raporları, reçeteler, tomografi sonucu vb. delillerle ile detaylı olarak anlattığımız psikolojik geçmişinin bu rapor hazırlanırken dikkate alınmasını özellikle talep ettik.

Hastanece düzenlenecek raporun kapsamı yalnızca resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili olacak. Ancak sanığın bu suç kapsamında cezai ehliyetinin yerinde olmadığı ile ilgili bir rapor çıkarsa; bu raporun, yargılandığı diğer dosyaları da etkilemesi mümkün" dedi.

Ayrıntılar gelecek…