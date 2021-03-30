Atakaş Hatayspor'da, Galatasaray hazırlıkları
Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettiriyor.
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.