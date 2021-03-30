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Spor Atakaş Hatayspor'da, Galatasaray hazırlıkları
Spor

Atakaş Hatayspor'da, Galatasaray hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:15:00 -
Atakaş Hatayspor'da, Galatasaray hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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